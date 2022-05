La Comissió Europea proposarà mantenir suspeses les regles que posen límits al dèficit i el deute també el 2023, un any més del que es preveu inicialment, per l’impacte econòmic de la guerra russa a Ucraïna.

La decisió va ser adoptada a la reunió del col·legi de comissaris d’ahir i no s’anunciarà fins a dilluns, segons va avançar el diari britànic Financial Times i van confirmar a Efe fonts comunitàries, que van assenyalar que existeix «consens» sobre aquesta decisió.

En tot cas, la suspensió durant un nou exercici de les regles fiscals haurà de ser ratificada pels governs del bloc, un procés que no s’espera «gaire difícil», segons fonts europees.

«Encara que els pronunciaments polítics sobre el tema de vegades han semblat bastant dividits, no crec que el desacord subjacent sigui tan gran. Tothom entén que l’any vinent no serà un any normal i que qualsevol regla que tinguem en vigor ha de ser implementada de manera intel·ligent», va apuntar un alt càrrec europeu.