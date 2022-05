Foment del Treball considera primordial pel Berguedà tenir més sòl industrial per ser més competitiu. Ho ha apuntat el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, després d'una reunió amb membres de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), en el marc de les trobades que Foment està celebrant amb les diferents associacions comarcals per conèixer les necessitats de cada territori.

"Una comarca necessita industrialitzar-se per per prosperar. Hi ha indústries que volen tirar endavant ampliacions i no tenen hectàrees disponibles", ha comentat Sánchez Llibre. En aquest sentit, el president de Foment ha destacat que és vital que el polígon d'Olvan resolgui aquesta problemàtica "no en els propers cinc o sis anys, sinó en dos anys".

En aquest moment, les previsions que es tenen sobre la taula respecte al polígon és que a finals d'aquest any ja es puguin instal·lar les primeres cinc empreses, i que en la primavera del 2024 hi hagi sòl disponible per unes 14 empreses.

El president de Foment s'ha compromés a posar, des de la seva patronal, "els recursos humans" i a utilitzar la influència política per aconseguir que la Generalitat posi a disposició de les empreses el terreny industrial del polígon en el menor temps possible. L'objectiu, va exposar Sánchez Llibre, és que les indústries ja existents puguin desenvolupar-se i, per altra banda, captar empreses de d'altres territoris.

A més, el president de la patronal va utilitzar un símil futbolístic per contextualitzar com es troba ara la comarca a nivell català i quines són les seves aspiracions de futur. "El Berguedà és una comarca de 2a divisió A, però vol no només estar a Primera Divisió sinó jugar la Champions", va argumentar.

Per altra banda, en la trobada d'aquest divendres els representants de la patronal van explicar a l'ACEB què suposarà la integració de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime) a Foment.

Sànchez Llibre va assegurar que amb aquest procés l'ACEB "podra representar amb més força el col.lectiu de petites i mitjanes empreses de la comarca" i tindrà "eines més competitives i transparents per continuar sent la patronal de referència". En la mateixa línia, el president de l'associació berguedana, Josep Maria Serarols, va assenyalar que "el reforçament del vincle amb Foment ens ha d'ajudar a fer arribar a tothom la necessitat de que el Berguedà sigui tractat com una comarca de primera i no de pas".