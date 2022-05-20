Manresa obre les portes aquest cap de setmana a una ExpoBages 2022 que retorna al seu format prepandèmia. Més d'un centenar d'expositors de diferents sectors aproparan la seva essència als visitants. Ho faran amb nou recorregut i nous continguts. Per aquest motiu, t'hem preparat una llista de tots els estands que hi trobaràs i on se situaran perquè et preparis la visita:

Plaça Sant Domènec/Tecno B@ges

1. CANAL TARONJA

2. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

3. CETIM

4. SOM PREVENCIÓ-REANIMA

5. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

6. e-LOWING ! Mobilitat elèctrica. e-lowing.com

7. SOCIAL LOVERS SPACE

Mapa de la ubicació dels diferents expositors de l'ExpoBages Redacció

Passeig primer tram

8. NORTEHISPANA ASSEGURANCES

9. CULLIGAN ESPAÑA

10. INSTAL.LACIONS ZAFRA

11. EXPERT JUANOLA PHOTOMATON

12. ESCOLA D’IDIOMES MADISON

13. TOMAMOS IMPULSO

14. AIGÜES DE MANRESA

15. CODISERVIS GRUP, SL

16. REGIÓ7

17. METROVACESA

18. ECOLOGIK

19. EURECAT

20. ESPAI QUIROPRÀCTIC

21. h2i2t Integració Negoci i Tecnologia

22. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

23. WEALTY APP

24. MIQFOC

25. SHOOTER PADEL

26. FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA. MANRESA 2022

27. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

28. AMPA INSTITUCIÓ IGUALADA

29. JOYERÍA SILVIA

30. SOOMFIBRA                                 

31. STYL FM

32. GRUP CUBE

33. TALLERS INFANTILS CUBE

34. CELLERS MASET

35. AUTOCARAVANES CARRERAS

36. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

37. FRIENDS IDIOMES

38. AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Plaça Crist Rei 

39. DOMINI AMBIENTAL

40. AIGUACASA

41. MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

42. BRAM TECNOLOGIES

43. SYDECAR

44. DERRAPING VILANOVA

45. MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL MANRESA-BERGA MPS

Passeig segon tram

46. TUPPERWARE

47. SECURITAS DIRECT

48. MOUTEC

49. GLASSDRIVE

50. OWS KAMADO

51. TALENT CREATIU

52. ZACAPOR SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN

53. THERMOMIX

54. CANADA HOUSE

55. CENTRE QUIROPRÀCTIC MANRESA

56. H2o CAT SERVICE

57. PRODUCTES DEL VI

58. TERRA LA VITA

59. S’ORATGE DE MENORCA

60. FORN FRANQUESA

61. FORMATGES MONTBRÚ

62. CRÊPE DE LA CRÊPE

63. CAN ROSQUI

64. ARTESANS DE L’ABEL

65. ENCURTIDOS SÁEZ

66. MAS QUESEROS

67. LA FORNADA

68. LA CONCHA DE LA LORA

Plaça Espanya

69. De Xerta

70. G.B OLIVIER

71. HINDUS ART

72. IRENE SANTOS

73. DECORELLI NATUR

74. KUMO

75. TRIFFON

76. COLORVELVET

77. VIMON

78. MAKE MOLA DIFFERENT STYLE

79. OLI AMB LLUM

80. ELS XIMPLETS

Passeig tercer tram

81. CUIDA’T MINERALS

82. ECOLLAVORS

83. LA JABONERIA DE MARSELLA

84. ELISA-ELI

85. JOGUINES PICASOQUES

86. CERÀMIQUES TERRESFOC

87. ROSA CAMPRUBÍ MIRÓ

88. NORDARGENT

89. LA ACEITUNERA

90. ELYSS

91. UNCLE STAN

92. LA CABANA DEL BOSC

93. FIDELCOWOOD

94. D-ROC SERIGARFIA MONTSERRAT

95. 2 M

96. DEPILSIL

97. LA FADA QUE RIU

98. AMALUR

99. SÍLVIA TALAMAZZI

100. LA MANDORLA

101. QUO VADIS?

102. ANIMAL TOTEM

103. AIGUA DE MAIG

104. COLETEROS SIS

105. BLUE SAGE ATTIC

106. TILARIA

107. NAIED BCN

108. SÒNIA MARABÉ

109. CLAUDE JOEL MONTHE - CARLES BERTOMEU

110. CORKLAND

111. DIKA DESIGN

112. CUCULI BARCELONA

113. OLE ARTE VERSATIL

114. LA JUNGLA SOPP

115. CASA DAS EMPANADAS

116. ANIMA’NS

 Plaça Simeó Selga

117. CRÊPS UN PER L’ALTRE

118. EL TORNER DE TARADELL

119. ATRACCIONS RAÚL

Carrer Mestre Planas

120. FEDERACIÓ DE VEÏNS

Automoció

121. ACCESSORIS MANRESA (SUZUKI / JAGUAR / LAND ROVER)

122. AUSER (RENAULT / DACIA)

123. ONDINAUTO (SEAT / CUPRA)

123 bis. MAAS PRAGAUTO (SKODA)

124. MOTOR MUNICH CADÍ (BMW / MINI) 

125. SARSA BAGES (AUDI /VOLKSWAGEN)

126. STERN MOTOR (MERCEDES)

127. SENCO MOTOR (HYUNDAI) 

128. TALLERS BALLÚS (TOYOTA)

129. CAMPS AUTOREPARACIÓ (MAZDA)

130. AUTOBAGES (FORD/ SSANGYONG / SUBARU / DFSK)

131. MOTORCAT PREMIUM (VOLVO)

132. SANFELIU MOTORS (NISSAN / ISUZU)

133. EIX MOTOR (KIA)

134. SARAUTO (PEUGEOT / OPEL / FIAT/ JEEP / ABARTH)

135. MAAS EXCLUSIVAS PONT (CITROËN / DS)

Plana de l’Om

136. Liomental & Nunis

137. Porteo Natural

138. Peixateria Bastida

139. Elena Fotografia

140. El Cèntric

141. Tarannà Cosmètica