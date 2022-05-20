Manresa obre les portes aquest cap de setmana a una ExpoBages 2022 que retorna al seu format prepandèmia. Més d'un centenar d'expositors de diferents sectors aproparan la seva essència als visitants. Ho faran amb nou recorregut i nous continguts. Per aquest motiu, t'hem preparat una llista de tots els estands que hi trobaràs i on se situaran perquè et preparis la visita:
Plaça Sant Domènec/Tecno B@ges
1. CANAL TARONJA
2. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI
3. CETIM
4. SOM PREVENCIÓ-REANIMA
5. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
6. e-LOWING ! Mobilitat elèctrica. e-lowing.com
7. SOCIAL LOVERS SPACE
Passeig primer tram
8. NORTEHISPANA ASSEGURANCES
9. CULLIGAN ESPAÑA
10. INSTAL.LACIONS ZAFRA
11. EXPERT JUANOLA PHOTOMATON
12. ESCOLA D’IDIOMES MADISON
13. TOMAMOS IMPULSO
14. AIGÜES DE MANRESA
15. CODISERVIS GRUP, SL
16. REGIÓ7
17. METROVACESA
18. ECOLOGIK
19. EURECAT
20. ESPAI QUIROPRÀCTIC
21. h2i2t Integració Negoci i Tecnologia
22. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
23. WEALTY APP
24. MIQFOC
25. SHOOTER PADEL
26. FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA. MANRESA 2022
27. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
28. AMPA INSTITUCIÓ IGUALADA
29. JOYERÍA SILVIA
30. SOOMFIBRA
31. STYL FM
32. GRUP CUBE
33. TALLERS INFANTILS CUBE
34. CELLERS MASET
35. AUTOCARAVANES CARRERAS
36. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
37. FRIENDS IDIOMES
38. AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS
Plaça Crist Rei
39. DOMINI AMBIENTAL
40. AIGUACASA
41. MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
42. BRAM TECNOLOGIES
43. SYDECAR
44. DERRAPING VILANOVA
45. MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL MANRESA-BERGA MPS
Passeig segon tram
46. TUPPERWARE
47. SECURITAS DIRECT
48. MOUTEC
49. GLASSDRIVE
50. OWS KAMADO
51. TALENT CREATIU
52. ZACAPOR SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN
53. THERMOMIX
54. CANADA HOUSE
55. CENTRE QUIROPRÀCTIC MANRESA
56. H2o CAT SERVICE
57. PRODUCTES DEL VI
58. TERRA LA VITA
59. S’ORATGE DE MENORCA
60. FORN FRANQUESA
61. FORMATGES MONTBRÚ
62. CRÊPE DE LA CRÊPE
63. CAN ROSQUI
64. ARTESANS DE L’ABEL
65. ENCURTIDOS SÁEZ
66. MAS QUESEROS
67. LA FORNADA
68. LA CONCHA DE LA LORA
Plaça Espanya
69. De Xerta
70. G.B OLIVIER
71. HINDUS ART
72. IRENE SANTOS
73. DECORELLI NATUR
74. KUMO
75. TRIFFON
76. COLORVELVET
77. VIMON
78. MAKE MOLA DIFFERENT STYLE
79. OLI AMB LLUM
80. ELS XIMPLETS
Passeig tercer tram
81. CUIDA’T MINERALS
82. ECOLLAVORS
83. LA JABONERIA DE MARSELLA
84. ELISA-ELI
85. JOGUINES PICASOQUES
86. CERÀMIQUES TERRESFOC
87. ROSA CAMPRUBÍ MIRÓ
88. NORDARGENT
89. LA ACEITUNERA
90. ELYSS
91. UNCLE STAN
92. LA CABANA DEL BOSC
93. FIDELCOWOOD
94. D-ROC SERIGARFIA MONTSERRAT
95. 2 M
96. DEPILSIL
97. LA FADA QUE RIU
98. AMALUR
99. SÍLVIA TALAMAZZI
100. LA MANDORLA
101. QUO VADIS?
102. ANIMAL TOTEM
103. AIGUA DE MAIG
104. COLETEROS SIS
105. BLUE SAGE ATTIC
106. TILARIA
107. NAIED BCN
108. SÒNIA MARABÉ
109. CLAUDE JOEL MONTHE - CARLES BERTOMEU
110. CORKLAND
111. DIKA DESIGN
112. CUCULI BARCELONA
113. OLE ARTE VERSATIL
114. LA JUNGLA SOPP
115. CASA DAS EMPANADAS
116. ANIMA’NS
Plaça Simeó Selga
117. CRÊPS UN PER L’ALTRE
118. EL TORNER DE TARADELL
119. ATRACCIONS RAÚL
Carrer Mestre Planas
120. FEDERACIÓ DE VEÏNS
Automoció
121. ACCESSORIS MANRESA (SUZUKI / JAGUAR / LAND ROVER)
122. AUSER (RENAULT / DACIA)
123. ONDINAUTO (SEAT / CUPRA)
123 bis. MAAS PRAGAUTO (SKODA)
124. MOTOR MUNICH CADÍ (BMW / MINI)
125. SARSA BAGES (AUDI /VOLKSWAGEN)
126. STERN MOTOR (MERCEDES)
127. SENCO MOTOR (HYUNDAI)
128. TALLERS BALLÚS (TOYOTA)
129. CAMPS AUTOREPARACIÓ (MAZDA)
130. AUTOBAGES (FORD/ SSANGYONG / SUBARU / DFSK)
131. MOTORCAT PREMIUM (VOLVO)
132. SANFELIU MOTORS (NISSAN / ISUZU)
133. EIX MOTOR (KIA)
134. SARAUTO (PEUGEOT / OPEL / FIAT/ JEEP / ABARTH)
135. MAAS EXCLUSIVAS PONT (CITROËN / DS)
Plana de l’Om
136. Liomental & Nunis
137. Porteo Natural
138. Peixateria Bastida
139. Elena Fotografia
140. El Cèntric
141. Tarannà Cosmètica