La fira multisectorial de la capital de la comarca entra en el cap de setmana d’una edició amb novetats quant a la ubicació de la mostra d’automoció, més de 130 expositors, Sant Fruitós com a municipi convidat i una aposta clara per la tecnologia del territori i la innovació (a la fotografia, la taula del TecnoBages sobre la presència de les dones en l’àmbit tecnològic, amb 4 dones del sector, que van coincidir a dir que cal treballar des de la base per oferir les mateixes oportunitats a nenes i nens). Podeu consultar tota la programació i els horaris a regio7.cat