Aquest mes de maig, Manresa s’ha volgut vestir de festa, i ha programat activitats tots els caps de setmana per atraure visitants cap al centre. I aquest no ha de ser pas diferent, tenim l’ExpoBages i el seu nou concepte Tecnob@ges, i també l’inici de la Festa del Riu, que es perllongarà fins al dia 28 de maig. I tots retornen a l’agenda manresana després de 2 anys de pandèmia en què moltes activitats s’han hagut de posposar. Evidentment, l’ExpoBages ja és una fira molt consolidada, que celebra enguany la seva 40a edició. I aquest any la comissió organitzadora ha volgut reprendre un projecte que ja es va fer l’any 2019. Fer una mostra de l’entorn tecnològic i d’innovació que s’està fent al Bages i al país. Per això hem comptat amb la col·laboració de Vicepresidència i Polítiques Digitals, qui ens ha acompanyat, juntament amb la UPC, la FUB, Althaia, Eurecat, el Cetim i un conjunt d’empreses privades que han considerat oportú fer servir un espai, la Carpa, per presentar què fan als seus potencials clients. L’Ajuntament, com sempre, hi ha contribuït, a través de la Fundació de Fires i Turisme de Manresa, i la regidoria de Promoció de ciutat, aportant recursos humans i econòmics (molt valuosos). La novetat d’enguany ha estat la part professional de ponències, divulgació i exposicions que s’ha anat fent des de dijous fins diumenge, i en què Pimec Catalunya Central i la Cambra ens hem implicat per tal que fos ben lluït.

Aquesta fira, l’ExpoBages, és una de les fires multisectorials més importants de la Catalunya central, que manté un format híbrid entre la fira professional, i incloent una part lúdica de firaires, artesans i atraccions de petit format, i on aquest any Sant Fruitós ha estat la població convidada. I estic segura que els tastos d’arròs que han fet durant dissabte i diumenge han estat tot un èxit.

Però no hem d’oblidar on som i què ens està passant. El teixit econòmic de la comarca no està pas tenint un exercici fàcil; la pressió sobre els costos ha fet que el creixement del PIB a escala de l’Estat, s’alenteixi i, per tant, també es noti en l’activitat de les nostres empreses. Tot i que el 2022 es preveia un any de recuperació, no s’està produint, en aquest context inflacionista, amb la celeritat prevista, sinó al contrari, ja que el creixement del PIB català el primer trimestre del 2022 va ser solament d’1%, bàsicament degut al turisme. Haurem d’estar atents a tot el que passa en el nostre entorn per veure quin és l’impacte sobre l’economia del Bages.

Per tant, és important que les empreses tinguin eines per apalancar el seu creixement o fins i tot reorientar el seu negoci. Des de les cambres catalanes hem participat activament en el nou Pacte Nacional per la Indústria, un instrument que hauria de fixar la política industrial d’aquest país en el propers anys. Tot i que no s’han recollit algunes de les nostres propostes, el més greu és que segurament hi trobem a faltar la definició de quin país industrial volem, més enllà de les recomanacions de l’ODS o del sentit comú.

Considerem, però, que aquest pacte hauria de servir per fixar un veritable full de ruta de la nostra indústria per corregir temes cabdals que han sorgit fruit de la pandèmia o la inclusió de la logística a la indústria com a estratègia fonamental per reduir l’impacte del transport. Tot això seria molt important per tornar a col·locar el pes de la indústria als percentatges de l’any 2000, és a dir, al 25% del valor afegit brut.