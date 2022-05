La producció de fruita de pinyol caurà en un 69% respecte a un any normal, segons Afrucat i Acció Climàtica. Les gelades de principis d’abril són les responsables d’aquesta «afectació mai vista», segons el director general d’Afrucat, Manel Simón, que també va alertar que això «passarà factura» a tots els esglaons de la cadena. Si en un any normal al país es produeixen 550.000 tones de fruita de pinyol, enguany només s’arribarà a les 165.550 tones i les comarques de Ponent, és on hi haurà una davallada més important, amb el 70%. Afrucat ja ha presentat una proposició als governs català i espanyol per recolzar les centrals que no puguin fer front als costos fixos i el Departament preveu una convocatòria d’ajuts per als més afectats.

Manel Simón va comentar a l’inici de la roda de premsa que fan les previsions de collita de fruita de pinyol «que no voldríem fer mai» i va assegurar que la majoria de pagesos en actiu no havien vist mai un nivell d’afectacions per les gelades com les que avui hi ha al territori. A això, cal afegir-hi, va recordar, l’increment de costos importantíssim del 35 al 40% derivat, principalment, per la guerra a Ucraïna. Segons Simón, la setmana que ve es presentaran les previsions de collita a Europa i tot apunta que a la resta del continent hi haurà una campanya «més aviat normal» per la qual cosa la zona més productora, que és la vall de l’Ebre, patirà les conseqüències i caldrà prioritzar la poca fruita que es culli i els destins on s’envia.

Respecte a les dades, al conjunt de Catalunya es collirà un 69% menys de fruita de pinyol respecte a un any normal. La comparativa no s’ha fet en relació a l’any passat, que també hi van haver pèrdues pels efectes climatològics. Així, s’estima que es colliran 165.550 tones i un any normal se’n cullen 550.000.