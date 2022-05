Caminem imparablement cap a una societat 5.0, cada dia més digital i més verda. Però davant de l'emergència climàtica el nostre ritme no sembla que sigui suficient. Així, la Unió Europea s'ha marcat l'objectiu de reduir les emissions un 55% de la mà de l'Agenda 2030. I el 2050 ha d'assolir l'anomenada neutralitat climàtica. De la mateixa manera, les Nacions Unides tenen marcat el 2030 com a data clau per complir els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, relacionats amb el respecte mediambiental, la pau o la igualtat. Els governs ja tenen els plans definits, ara només falta passar a l'acció. L'arribada dels fons Next Generation EU poden ser l'empenta definitiva per aconseguir-ho.

