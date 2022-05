Jornada alcista als mercats. L’anunci que el president nord-americà, Joe Biden, està analitzant una reducció dels aranzels imposats pel seu antecessor Donald Trump als productes de la Xina abans de la pandèmia ha dissipat una mica els temors dels inversors sobre l’evolució de l’economia global. Sobretot quan s’afegeix a la recent baixada de tipus anunciada per Pequín. També hi ha contribuït la publicació de l’índex de confiança empresarial IFO a Alemanya: davant la caiguda del 91,9 al 91,4 esperada pels analistes, ha pujat a 93. Els bancs, a més, han tirat a l’alça de la borsa, després que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmés que prepara una pujada de tipus al juliol i una altra al setembre per treure el preu dels diners del terreny negatiu per primera vegada des del 2014. També hi ha contribuït Siemens Gamesa, gràcies a l’opa llançada per la seva matriu. La cirereta ha sigut l’obertura de Wall Street, els principals índexs del qual han obert a l’alça després de patir la setmana passada la seva setena o vuitena setmana consecutiva de pèrdues, segons el cas. L’Ibex 35, així, s’ha revaloritzat l’1,67%, fins als 8.625,8 punts, amb la qual cosa supera la barrera dels 8.600 per primera vegada en un mes.