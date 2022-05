La Generalitat, a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), va fer aflorar l’any passat 338,5 milions d’euros procedents del frau fiscal, un 55 % més que el 2020, un rècord històric des que la hisenda catalana va engegar el seu primer pla de prevenció de l’evasió tributària, el 2015. El conseller d’Economia, Jaume Giró; la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, i el director general de l’ATC, Eduard Vilà, van presentar ahir els resultats del pla de prevenció i reducció del frau fiscal corresponents a l’exercici 2021.

L’ATC, amb una plantilla de 799 persones, va dur a terme l’any passat un total de 52.913 actuacions de recaptació, gestió i inspecció, i l’import mitjà per actuació va ser de 6.396 euros, un 39 % més que l’any 2020 i el més elevat també des de 2015. El volum de frau descobert el 2021 suposa un salt qualitatiu en la sèrie històrica de la hisenda catalana, ja que el rècord fins ara estava en els 218,9 milions aflorats el 2020, i en els anys anteriors els volums de frau descoberts eren de 200 milions o lleugerament per sota d’aquesta xifra.

Una altra dada rellevant del balanç de 2021 és que l’ATC va aflorar l’any passat 28,72 milions per canvis de residència ficticis tant a altres comunitats autònomes com a l’estranger, la qual cosa suposa un 97,25 % més que en 2020, quan el volum aflorat va ser de 14,56 milions, encara que es queda per sota dels 30,82 milions descoberts el 2019. Giró va explicar que la majoria de canvis de residència ficticis que ha detectat l’ATC són «a l’estranger».

Quant al control sobre béns situats a l’estranger, l’import de frau descobert va ser de 22,1 milions en 2021, un 84 % més que el 2020.

L’ATC efectua aquestes tasques d’inspecció sobre els impostos propis i cedits que gestiona, i entre aquests el de Successions i Donacions va ser el que més volum de frau va aflorar. En concret, dels 338,5 milions d’euros de frau fiscal descoberts per l’ATC en 2021, Successions i Donacions va aportar 146 milions, un 37,2 % més que el 2020. El segon lloc el va ocupar l’Impost sobre el Patrimoni, amb 100,8 milions de frau descoberts, i el tercer lloc va ser per al de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, amb 86,9 milions aflorats, mentre que el frau en altres tributs va aportar 4,8 milions. L’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats genera el 64 % de les actuacions, amb 33.975.

Davant de «grups polítics» i «no polítics» que insisteixen «en el mantra que Catalunya és un infern fiscal», Giró va garantir que Catalunya serà «un infern per als defraudadors fiscals». «Posarem tots els mitjans per lluitar contra el comportament social més corrosiu que es pot donar», va dir Giró, que va recordar que l’ATC té en marxa un procés selectiu per incorporar 20 nous inspectors tributaris i altres 120 gestors tributaris. Giró va ressaltar que «una estructura d’Estat» com l’ATC utilitza les dades que té a la seva disposició solament per a «finalitats legítimes», com fer aflorar frau fiscal, i ha contraposat aquesta actitud amb la de l’Estat, on «els impostos serveixen per finançar l’espionatge de la més baixa estofa», va dir en referència al programa Pegasus. Per la seva banda, Espasa va dir que l’ATC no té previsions de quant frau fiscal pot aflorar aquest any, però va explicar que l’actual pla de prevenció del frau fiscal venç aquest any, per la qual cosa la Generalitat començarà d’aquí a uns mesos a treballar en el nou pla, que també tindrà una vigència de quatre anys.