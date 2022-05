El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), celebrarà aquest divendres la seva festa de germanor i d’homenatge als col·legiats i col·legiades amb més trajectòria a la institució. L’acte recupera les seves dates habituals, després que l’edició del 2021 se celebrés a la tardor per les restriccions per la pandèmia. La festa es farà a Els Carlins, amb un acte conduït per l’humorista Pep Plaza que acabarà amb una mostra del seu espectacle “L’home de les mil cares”. Seguidament, es farà un sopar a peu dret al restaurant Cau de l’Ateneu.