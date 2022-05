Fira de Barcelona tancarà aquest any amb unes pèrdues d’uns 10 milions d’euros (ebitda) després de facturar 60 milions d’euros. Malgrat la recuperació econòmica general, l’activitat firal presencial no s’ha restablert durant el 2021 i la institució s’ha centrat més en l’objectiu de ser motor econòmic que de cuidar el seu compte d’explotació. La presidenta de la Fira i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat en la presentació dels resultats anuals el paper d’adaptació de l’organització a un context marcat per la pandèmia mantenint la capacitat de la Fira en la seva capacitat d’ajudar tots els sectors a recuperar l’activitat. En aquesta línia, Fira de Barcelona preveu facturar l’any vinent 170 milions d’euros, 29 dels quals provindran de la suma de l’activitat del Centre de Convencions i Congressos de Barcelona (CCIB), la gestió del qual va assumir la Fira al novembre. La rellevància de la Fira es plasma clarament en un impacte econòmic calculat en uns 4.710 milions anuals, 35.000 llocs de treball i 971 milions de recaptació fiscal, segons càlculs de la UAB.

Les fires organitzades durant el 2021 han sigut menys i més petites. Han tingut un nombre més baix de participants, però la direcció de la Fira considera que han sigut de gran utilitat per a les empreses i els sectors productius. El president del consell d’administració de la Fira, Pau Relat, va reivindicar aquest dimecres el paper de la Fira com a referent mundial del sector en un any més difícil del previst.

L’activitat es va concentrar en la segona part de l’any, ja que el que s’havia planificat per al primer semestre va haver de posposar-se. El director general de Fira de Barcelona, Agustí Serrallonga, ha precisat que «atesa l’excepcionalitat del moment aquests resultats són incomparables amb els d’exercicis precedents». No obstant, el director general ha remarcat que «la solidesa i solvència de la Fira reafirmen aquesta aposta per recuperar l’activitat, contribuir a la reactivació dels diferents sectors productius i preparar-nos amb més força per a l’any vinent».

En total, als recintes de Montjuic i Gran Via han tingut lloc més d’una cinquantena d’esdeveniments, entre els quals destaquen ISE, MWC Barcelona, 4YFN, Automobile, Expoquimia, Smart City Expo, Tomorrow Mobility, Puzle X, Piscina&Wellness Barcelona, Saló Nàutic, BforPlanet, Gastronomic Forum Barcelona, Bizbarcelona, Saló de l’Ocupació, Caravaning, Manga Barcelona, E-Shouw o Ibtm World. Quant a l’activitat realitzada a l’exterior, igualment molt afectada pels efectes de la pandèmia, figura la coorganització de Smart City Latam a Mèrida (Mèxic) i Smart City Expo a Xangai, i Expo ANTAD&Alimentaria Mèxic, així com la cogestió de dos recintes firals a la Xina.

A expenses de l’evolució de la pandèmia i la progressiva normalització del calendari firal, la institució treballa ja amb la mirada posada al 2022, any en què està prevista la celebració d’uns 80 esdeveniments i actes diversos nacionals i internacionals, a més de l’activitat en altres països. Al format presencial, en què s’aplicaran les mesures de prevenció establertes, se sumarà, en alguns casos, la proposta digital, a fi d’ampliar la seva projecció i impacte internacional.

Malgrat les incerteses per la pandèmia, la direcció de la Fira reitera que es manté el calendari previst per a aquest any, en què destaca el Mobile World Congress (MWC) Barcelona, la fira internacional més gran de l’ecosistema de les comunicacions mòbils, organitzada per GSMA, que tindrà lloc a finals de febrer; ISE, el saló més important del món de la indústria audiovisual, que ha celebrat per primera vegada aquest any una reduïda edició a Barcelona, després d’organitzar-se fins ara a Amsterdam, o Alimentaria&Hostelco, que reuneix una de les ofertes més grans de la indústria agroalimentària a Europa i al maig preveu portar a terme un gran esdeveniment després d’haver de posposar l’edició prevista per a aquest 2021. A més, la Fira prepara també altres rellevants salons professionals de l’àmbit de l’alimentació com són la Barcelona Wine Week i el Gastronomic Forum Barcelona, així com d’altres importants sectors industrials com el ‘packaging’ i la impressió gràfica amb Hispack i Graphispag; Smart City Expo World Congress, esdeveniment líder en solucions urbanes intel·ligents, i I0T Solutions World Congress, dedicat a les tecnologies transformadores de la indústria. El 2022 es contempla així mateix la celebració d’altres fires referents de la institució com la Barcelona Bridal Fashion Week, Saló de l’Ensenyament i Futura, Saló Nàutic, Liber, Bizbarcelona, el Saló de l’Ocupació o B-Travel.

Al calendari figuren també destacats esdeveniments organitzats per altres operadors com Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, el més important sobre productes del mar, que fins ara tenia lloc a Brussel·les; el Congrés Europeu de Cardiologia (ESC Congress), un dels més importants del món en la seva especialitat, igual com les trobades europees de medicina respiratòria (ERS International Congress) i d’educació (EAIE); Ibtm World (turisme de negocis), i VM World (TIC), sense oblidar altres cites com Sónar, Comic Barcelona, Manga Barcelona o SIL, entre d’altres.