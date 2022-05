Fundació “la Caixa” ha renovat la col·laboració amb l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà per millorar la inserció laboral al territori amb la recuperació de la figura de l’aprenent. La patronal berguedana utilitzarà aquesta col·laboració, que es concreta en una aportació de 6.000 euros, per iniciar els treballs previs de prospecció del mercat laboral i del teixit econòmic local, així com el disseny i la gestió, per desenvolupar posteriorment la recuperació de l’aprenent. L’objectiu del projecte és seleccionar quinze joves participants, en situació d’atur, que es formarien a l’aula amb un certificat de professionalitat i a la vegada rebrien formació pràctica a l’empresa mitjançant un contracte de formació.