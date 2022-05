El mes d’abril passat, les factories espanyoles van fabricar 168.396 vehicles, xifra que suposa una caiguda del 10,3% respecte al mateix mes de l’any passat. Amb aquestes dades, aportades per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), el sector de l’automòbil espanyol va sumar 718.850 vehicles produïts entre el gener i l’abril, un descens del 15,4% respecte al mateix període del 2021.

Segons Anfac, l’escassetat de microxips és el principal llast per als fabricants que treballen a Espanya, tot i que a aquest problema s’hi han sumat el conflicte a Ucraïna, que ha afectat encara més el subministrament d’altres components, i la inflació, que ha disparat el preu de l’energia i les matèries primeres. En comparació amb el 2019, l’any previ a la pandèmia, la caiguda és més acusada, del 26%, amb una pèrdua de 262.737 unitats. «Fins a principis del 2023 no assistirem a una recuperació plena de la indústria de l’automoció», avança José López-Tafall, director general d’Anfac.

Del total de vehicles produïts a l’abril, 141.495 van ser turismes, un 4,1% menys, i 26.901 van ser vehicles comercials i industrials, un 33,3% menys. Quant a la propulsió, l’electrificació continua guanyant importància i fins a 23.109 unitats van ser vehicles alternatius –comptant també els híbrids endollables i no endollables i els híbrids de gas–, cosa que va suposar un increment del 3,7% i una quota sobre la producció total del 13,7%. D’entre els alternatius, els elèctrics i els híbrids endollables són els protagonistes, amb 21.977 unitats produïdes a l’abril, un 27,1% més i el 13,1% de la producció total. En l’acumulat de l’any ja són 81.824 els vehicles d’aquest tipus fabricats al país, un 21% més.

Les exportacions se’n ressenten

La dada de les exportacions sempre presenta la mateixa tendència que la de la producció, així que la caiguda de l’abril suposa també un retrocés en els enviaments a altres països. El mes passat van ser 144.398 les unitats exportades, un 9,3% menys, i en l’acumulat de l’any ja són 609.369 les unitats enviades, un 16,1% menys.

A més a més de la falta d’estoc disponible per exportar perquè es produeix menys, Anfac confirma que la recuperació lenta dels mercats europeus, en què pararan 7 de cada 10 vehicles fabricats a Espanya, també està llastant les exportacions. De fet, segons les dades de la patronal, els principals mercats per als cotxes ‘made in Spain’ van caure tots per sobre del 15%, cosa que va fer que la demanda des dels països esmentats es desplomés. Des de França, les comandes es van desplomar un 36,4%, i des d’Itàlia i Turquia van caure un 11,8% i un 12,1%, respectivament. A l’abril va destacar la millora de les exportacions a Alemanya en un 25,8%.