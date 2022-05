El president del Govern, Pedro Sánchez, es va queixar aquest dimarts de la falta de voluntat política dels seus socis europeus per avançar en les interconnexions energètiques i intervenir el mercat elèctric per frenar la pujada de la llum. Durant la seva participació en el Fòrum Econòmic de Davos, en una taula rodona sobre seguretat energètica, Sánchez va demanar abordar sense demora aquests reptes i va dirigir una pregunta directa al vicepresident de la Comissió Europea per al Pacte Verd, Frans Timmermans, sobre la conveniència d’una reforma profunda del mercat elèctric a la Unió Europea. El comissari va respondre que «pas a pas»: «És evident que hi ha millores possibles en el sistema de preus, però que no es pot canviar d’un dia per l’altre i s’ha de fer molt acuradament per no causar danys greus».

«No té cap sentit continuar pagant preus tan exorbitants pel gas que acaben emmetzinant el mercat elèctric i la factura de l’electricitat», va respondre el president abans de tornar a mostrar-se partidari d’intervenir en el mercat: «No aconsegueixo entendre per què a Europa estem disposats a intervenir el sistema financer si alguna cosa no funciona, però som incapaços d’intervenir el mercat energètic quan està clar que hi ha problemes». Pressa per a la reforma del sector elèctric va demanar Pedro Sánchez en la seva intervenció i urgència i un marc estable per a la transició a les energies renovables és el qual també va reclamar el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un altre panell de debat energètic en el Fòrum de Davos. Assidu a aquesta cita anual a la petita localitat suïssa durant més de 15 anys, Sánchez Galán va advertir que «les mesures que alenteixin la transició a les energies netes tindran costos molt importants». En països com Espanya podrien equivaler a gairebé el 8% del PIB, va afirmar. En un altre esdeveniment al marge de la seva participació en el Fòrum de Davos, Pedro Sánchez va presentar la capacitat regasificadora i d’emmagatzematge de gas d’Espanya i el Sud d’Europa en general com una oportunitat per a la Unió Europea (UE) de reduir la seva dependència energètica de Rússia. Per això, la insistència de Sánchez en la la necessitat d’augmentar les interconnexions entre la península Ibèrica i la resta del mercat europeu. «Espanya, la península Ibèrica i, diria, el sud d’Europa, tindran l’oportunitat de donar una resposta a aquesta dependència energètica de l’energia fòssil de Rússia», va dir durant una entrevista amb la cadena nord-americana CNBC, a Davos.