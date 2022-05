El Govern central va aprovar ahir el desè Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), un pla per convertir a Espanya en referent en microelectrònica i semiconductors gràcies a una inversió pública que podria arribar a 12.250 milions fins al 2027. L’objectiu de l’Executiu amb el batejat com a PERTE Xip passa per «desenvolupar de manera integral les capacitats de disseny i producció de microelectrònica i semiconductors, abastant tota la cadena de valor». Al mateix temps que el Consell de Ministres donava llum verda a aquest nou PERTE, el president del Govern, Pedro Sánchez, continuava amb la seva agenda al Fòrum de Davos, on cerca inversors potencials, i es va reunir amb els consellers delegats de quatre empreses de referència en el sector: Intel, Qualcomm, Micron i Cisco-. Sánchez va dir que Espanya inicia «una carrera de fons» per convertir-se en un referent en la indústria dels semiconductors.