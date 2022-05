El Govern de la Generalitat va aprovar ahir l’oferta d’ocupació pública per estabilitzar 46.845 interins, unes places que es convocaran abans del proper 31 de desembre a través de dues vies: per concurs de mèrits o per concurs-oposició.

La convocatòria forma part d’un procés d’estabilització de l’ocupació pública amb el qual l’executiu català preveu passar de temporals a fixos uns 59.000 empleats de la Generalitat i reduir la temporalitat actual, situada en un 35,5 %, fins a menys del 8 % a final del 2024. Segons el Govern, l’oferta, acordada amb els sindicats en el marc de la Taula de la Funció Pública, «no fa referència a llocs de treball específicament identificats, sinó exclusivament a places dels corresponents cossos, escales i categories professionals, atès que els llocs de treball es concretaran quan siguin adjudicats». En concret, el Govern ha aprovat l’oferta per estabilitzar 11.776 interins que treballen com a personal d’administració i tècnics i 27.433 treballadors del Departament d’Educació. L’acord del Consell Executiu també habilita el Departament de Salut a aprovar, abans de l’1 de juny de 2022, una oferta d’ocupació pública per estabilitzar 1.636 interins de l’Institut Català de la Salut (ICS). La fórmula per al concurs de mèrits, que afectarà treballadors amb places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener de 2016, ja va ser acordada per Govern i sindicats i servirà per estabilitzar 27.584 interins. El concurs-oposició, per contra, servirà per estabilitzar interins que treballen per a l’administració catalana en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Per la seva banda, el Govern espanyol va aprovar ahir una oferta pública d’ocupació per a l’Administració General de l’Estat de 44.787 places. La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, va reivindicar en roda de premsa que és «la més gran de la història» i que «gairebé duplica les de 2017, les últimes que va convocar Mariano Rajoy».