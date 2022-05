La manresana Paula Terra ha guanyat el concurs de disseny en fusta Jordi Amat amb el seu projecte Köllen Loop, un penjador modular d’altura regulable. L’acte de lliurament del premi, dotat amb 1.500 euros, va tenir lloc divendres a la seu de la patronal Cecot a Terrassa. Aquest és el tercer any consecutiu que Terra aconsegueix un guardó en aquest concurs. En la primera edició que hi va participar va guanyar el primer i el segon premis amb els productes Köllen Eget i Köllen Tryk. El segon any hi va obtenir el segon premi amb Huzz, una tauleta multifuncional.

El concurs anual de Disseny en Fusta Jordi Amat està promogut pel Gremi de la Fusta de la Cecot i enguany ha arribat a la seva sisena edició. Amb aquest concurs, el Gremi vol promoure el disseny industrial en fusta (mobiliari de la llar i en general) i reconèixer la tasca dels professionals del disseny de tot Catalunya que aposten per aquest materials.