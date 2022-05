El comitè d’empresa de la planta santfruitosenca de Denso tira endavant finalment les aturades de dues hores convocades per als tres torns que s’han de dur a terme avui i els dies 27 de maig i 1 de juny, tal com havien sol·licitat, després que en l’acte de conciliació que va tenir lloc ahir el comitè de vaga i la direcció de l’empresa no arribessin a cap acord.

Segons fonts sindicals, l’empresa va aportar a la reunió «la mateixa proposta que ja havia fet prèviament quant a la paga de beneficis» i per tant es manté l’acord de vaga sorgit de l’assemblea de treballadors. D’aquesta manera, es farà una aturada de dues hores en cada torn, d’11 a 13 h, de 18 a 20 hi de 23 a 1 h. Denso Barcelona, que té una plantilla de més de 1.000 treballadors, està especialitzada en la fabricació de productes electrònics per als principals productors de cotxes europeus i està establerta a Sant Fruitós des del 1989.