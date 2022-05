Showee Smart Wellness, S.L., dedicada a solucions per a la higiene per a persones amb dependència, ha estat l’empresa guanyadora de la cinquena edició dels Premis Iniciatives de Desenvolupament Empresarial de Manresa, que convoca l’Associació de professionals sèniors Gest!, finançats per la Fundació CaixaBank i amb la col·laboració d’UM Manresa-FUB i la UPC. El premi té una dotació econòmica de 5.000 euros, que aporta la Fundació la Caixa a través de CaixaBank, una beca de 1.500 euros per a estudis en l’àmbit de l’empresa de la FUB i 1.500 euros més en un ajut al desenvolupament de la UPC.

En l’apartat de projectes sense activitat iniciada, la navarclina Cool Video ha rebut el guardó, dotat amb 2.000 euros, aportats per la Fundació la Caixa a través de CaixaBank, més una beca de 1.500 euros de la FUB i un ajut de 15.00 euros més al desenvolupament de la UPC. Els guanyadors han estat triats entre tres finalistes en cadascuna de les categories. En l’apartat amb activitat iniciada també van ser seleccionades Smart Water Solutions, de serveis per tractar l’aigua de piscina, i OpGround, un reclutador virtual. Pel que fa a sense activitat iniciada, The Goats Alternative Project, amb una iniciativa de la fabricació de cervesa artesana al centre de Manresa, i i PodoTech3d, un projecte per automatitzar la fabricació i personalització d’ortesis. L’acte d’entrega dels premis va tenir lloc ahir al vespre a la sala d’actes del centre tecnològic Eurrecat a Manresa, en el marc de la Setmana de l’Emprenedoria de ciutat, organitzada pel CEDEM, Centre de Desenvolupament Empresarial, organisme de l’Ajuntament de Manresa. En el torn dels parlaments, Josep Sinca, president de Gest!, va destacar «la qualitat dels 18 projectes presentats» i que «crida l’atenció les ganes de fer empresa». Va afegir que sentia orgull dels premis i dels participants, «això lliga amb l’esperit del Gest!» Per la seva banda, Jaume Masana, delegat territorial de CaixaBank, va destacar «la combinació de món empresarial i educatiu», i va felicitar tots els participants. També va fer ressaltar que els projectes «són molt diversos, i això és interessant», i va afegir que «estic segur que els projectes tiraran endavant amb ambició de créixer» i «si volem creixement sòlid del territori, volem projectes com els presentats». Finalment, Marc Aloy, alcalde Manresa, va dir que «hi ha molt talent al territori, talent jove, i hem de treballar per la feminització. Estem contents perquè hi ha persones preparades amb talent i amb ganes de tirar endavant projectes». I va agrair «la feina que hi ha darrere de tot això, als sèniors, a la dotació de Fundació la Caixa, al CEDEM per donar suport als emprenedors, a les dues universitats per formar persones, arrelades al territori, a l’Eurecat i a les persones que s’han presentat als premis».