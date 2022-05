BBVA Research, el servei d’anàlisi de BBVA, estima que Catalunya aconseguirà «a finals del 2023» tant recuperar els nivells de PIB previs a la pandèmia de la covid-19 com reduir la taxa d’atur fins al 8,5%, el nivell més baix des del 2007.

Així ho va assegurar en roda de premsa l’economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, que va estimar que el PIB català creixerà el 4,2% el 2022 i el 3,5% el 2023. Segons Cardoso, l’economia catalana continuarà creixent, però a menor ritme que el 2021, una bona dinàmica que aquest banc augura que permetrà retallar la taxa de desocupació des de l’11,6% el 2021 fins al 8,5% al tancament del 2023. De fet, el banc creu que entre 2021 i 2023 l’economia catalana serà capaç de generar 140.000 ocupacions.

Malgrat el bon comportament de l’economia catalana, BBVA Research alerta de la incidència que de riscos com l’increment dels costos energètics, l’elevada inflació i els colls d’ampolla en les cadenes de subministrament, tots agreujats per la guerra a Ucraïna. Cardoso va assegurar que Catalunya creixerà aquest 2022 el 4,2%, una dècima menys que al conjunt d’Espanya, per un major alentiment estimat en la indústria catalana, però que el 2023 aquesta comunitat es comportarà quatre dècimes millor que tot el país i repuntarà el 3,5%, impulsada per la recuperació del turisme.

Malgrat l’elevada inflació que hi ha a Espanya, BBVA Research creu que aquest increment dels preus no està provocant una caiguda del consum. «No ho esperem a curt termini», va dir Cardoso, que va recordar que les famílies tenen estalvi acumulat durant la pandèmia i que això fa preveure un estiu sense gaire contenció en la despesa.

De fet, segons dades del BBVA, els dipòsits a la vista han augmentat a Catalunya un 18% des del quatre trimestre del 2019. Amb tot, Cardoso va donar per descomptat que «cal esperar que les persones canviïn els hàbits de consum com a conseqüència de la inflació», i va afegir que aquest factor «és un dels riscos» de futur, ja que si s’enquista és possible que el BCE hagi d’accelerar la pujada de tipus.