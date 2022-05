La pluja no ha servit per salvar la collita del cereal. El coordinador comarcal d’Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart, diu que tot i que l’aigua que ha caigut és benvinguda, no serà suficient. Segons Guitart, les collites de blat i ordi es poden veure afectades entre un 25 i un 50%. La situació comença a ser crítica per a alguns pagesos, com Jordi Segarra. «Si les pluges haguessin caigut quinze dies abans, el canvi seria radical i tindríem una bona collita», apunta. Amb el canvi climàtic trucant a la porta, Segarra diu que els és difícil saber com actuar: «És complicat trobar el punt mig, malgrat que ara hi ha varietats que s’adapten més». Els pagesos preveuen que la sega s’avanci uns deu dies.

La collita enguany es preveia bona després d’un 2021 «molt dolent» i les expectatives dels pagesos eren altes pel que fa al preu del blat i l’ordi. Ara, però, la situació és delicada amb camps molt malmesos per les temperatures extremes dels darrers dies. «Les temperatures extraordinàriament altes han sobtat el sembrat i l’han cremat directament», explica el coordinador d’Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. «L’han rostit», afegeix, «i les espigues han quedat entre rosses i blanques». El coordinador d’UP explica que durant l’hivern els camps han passat tres mesos i mig sense aigua, mentre que durant la primavera «ha plogut la quantitat justa per mantenir els sembrats». Les temperatures «totalment desorbitades per l’època» dels últims dies han acabat de provocar un estrès hídric «brutal» a la planta, afegeix. Segons Guitart, els 35 o 40 litres per metre quadrat que ha plogut al Bages són «molt benvinguts», sobretot al sotabosc, però als sembrats el blat i l’ordi han quedat rostits per les altes temperatures i «ja no s’hi pot fer res». En canvi, en camps on encara hi ha zones amb la planta en creixement, l’aigua afavoreix que el rendiment dels conreus sigui superior. Malgrat tot, els pagesos no es mostren gaire optimistes i temen una nova pujada sobtada de temperatures. «Pot ser un estiu molt complicat si no canvia la tendència», diu Guitart. Jordi Segarra, de Fonollosa, afirma que «hauria d’haver estat un any bo, i al preu a què s’havia de pagar les collites feia que el pagès s’hi pogués guanyar la vida». «El preu havia de ser millor, però si estàs al 50% de la collita, ara el benefici és 0 sota 0», lamenta. A més, també critica la pujada dels costos, del gasoil, els fungicides i dels adobs que, en aquest cas, s’han incrementat entre un 120 i un 130% el darrer any. Si la tendència continua, «l’adob se situarà a un preu que no es podrà comprar», es plany.