El gimnàs Duo de Manresa tancarà portes el 30 de juny

El gimnàs Duo del carrer Alcalde Armengou de Manresa tancarà portes el proper 30 de juny, després d'una dècada d'activitat. La crisi motivada per la pandèmia de covid i l'increment dels preus energètics són els dos arguments que esgrimeix la direcció del grup Cube per justificar el tancament, segons explica el seu director, Lluís Serracarbassa. Duo abaixarà la persiana el 30 de juny, però romandrà obert encara el mes de juliol per a les activitats, ja programades, de colònies esportives i cursos intensius de natació. A més, durant el juliol el grup aprofitarà per fer el trasllat al gimnàs Cube, on hi ha la intenció de potenciar la seva activitat.

"A Cube encara patim les conseqüències de la pandèmia, però portem un mes i mig, des que no hi ha l'obligatorietat de dur mascareta, que estem tornant a pujar. Ara estem a un 15 o un 20% per sota de com estàvem abans de la pandèmia, que són valors normals en tots els centres esportius ateses les circumstàncies", diu Serracarbassa. El cas de Duo era similar. "Ens estàvem recuperant molt ràpid, i estàvem a prop dels 1.500 socis d'abans de la pandèmia, però la puja de la despesa energètica ha estat el detonant per al tancament", explica Serracarbassa. La intenció del grup Cube és concentrar l'activitat al gimnàs dels Trullols. D'aquesta manera, s'oferirà als clients de Duo la possibilitat de traslladar-se a Cube. S'oferirà a aquests clients un període de promoció fins que s'hagin d'adaptar a la diferència de quotes d'un gimnàs respecte de l'altre. "A Cube hi ha més serveis: pàrquing, zona termal, pàdel..., però els monitors són els mateixos a un gimnàs i a un altre", recorda Serracarbasa. "Hem decidit fer-nos més petits per concentrar el nostre potencial a Cube, on ampliarem l'oferta en fitness i en classes dirigides", explica el director del grup esportiu manresà. "La pandèmia ens ha tractat molt malament, a tots els centres esportius. No ens hem pogut treure la mascareta fins fa poc més d'un mes. A més, l'estiu no és una bona època per als gimnasos, però de cara a la propera temporada confiem a recuperar les xifres d'abans de la pandèmia", assegura Serracarbassa. L'objectiu per a Cube és tornar als 3.000 associats d'abans de la covid. El grup també confia a poder incorporar a Cube els clients de Duo, tot i que els d'aquest últim gimnàs "eren d'un perfil molt de proximitat. No sabem si voldran afegir-se a Cube, però ho provarem", diu Serracarbassa, que assegura confiar en l'experiència del gimnàs, "en els nostres tècnics i la qualitat de les nostres classes. És el que ha de poder arrossegar el client de Duo a Cube". El gimnàs Duo va obrir portes a l'antic Viasport el novembre del 2012. Amb Duo, el grup Cube buscava consolidar el seu negoci a la capital del Bages amb un gimnàs molt ben ubicat al centre de la ciutat.