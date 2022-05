El Govern ha dotat amb 10 milions d’euros la línia d’ajuts de recerca i desenvolupament empresarial d’aquest any, destinada a impulsar projectes tecnològics diferencials que contribueixin a la transformació tecnològica i verda del teixit empresarial català. La convocatòria preveu un import màxim de la subvenció per projecte fins als 250.000 euros i s’obrirà «en els pròxims dies». Aquests recursos es vehiculen a través de l’agència per la competitivitat ACCIÓ i compten amb la participació del Departament d’Acció Climàtica, per mitjà de l’Agència de Residus de Catalunya i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

La convocatòria d’aquest 2022 distribuirà el ajuts en tres línies. La categoria que rebrà més recursos -6 milions d’euros- és la destinada a desenvolupar nous productes, processos o serveis d’alt risc tecnològic. En aquest àmbit les empreses podran optar a 250.000 euros.