L’empresa RMT Logistics, amb cinc centres logístics distribuïts per Sant Fruitós de Bages, Castellgalí i Vacarisses, ha desenvolupat Olympo, un software propi que representa una solució integral de venda online i «que és útil per gestionar la logística des de qualsevol punt del mapa, per mitjà de l’app vinculada al software», assegura en comunicat la logística. La funció del software és connectar els clients amb marketplaces amb la finalitat de potenciar les vendes.

Suplly Chain i la logística desenvolupen tecnologia punta per complir amb tots els seus processos en un mercat competitiu i amb un creixement permanent vinculat a l’e-commerce. Segons RMT, Olympo facilita els processos de venda, control i distribució dels productes i assegura rapidesa i qualitat en els processos de compra i lliurament de les empreses que l’apliquen.