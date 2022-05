El Consell General d’Economistes d’Espanya (CGE) preveu que el PIB espanyol creixi un 3,9% el 2022. Segons un informe del seu observatori financer presentat ahir, l’entitat pronostica també un increment de l’IPC del 7,1% i una estabilització de l’atur, que se situaria en el 13,2%, tres dècimes menys que al març. Tal com va apuntar el president del consell, Valentí Pich, encara que el creixement previst sigui superior al de la mitjana de la zona euro, encara no ha recuperat tot allò perdut durant la pandèmia. «És probable que no ho fem fins a finals de l’any que ve, mentre que alguns països com França i Holanda ja ho han fet, i d’altres, com Alemanya o Itàlia, estan en vies de fer-ho durant aquest exercici», ha destacat.

El mes d’abril el govern espanyol ja va retallar les seves previsions de creixement pel 2022, que van passar del 7% al 4,3% en un context d’escalada de preus i tensions geopolítiques per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.