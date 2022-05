Diverses entitats del món professional, agroalimentari i ecologista han subscrit un manifest en el que denuncien «el greu error» del Govern del pla per avançar en la instal·lació d’energia fotovoltaica que, adverteixen, augmentarà la dependència alimentària de Catalunya.

En el manifest, alerten de l’actual moment de crisi alimentària global i expressen la seva preocupació per la instal·lació ja realitzada i prevista de plaques solars en terrenys agrícoles productius, fins i tot en terres de regadiu o amb potencialitat per a això.

Els signants destaquen que Catalunya és la comunitat autònoma amb un menor desenvolupament de les energies renovable i retreuen al Govern que vulgui «corregir ràpidament» aquesta situació «apostant per solucions més còmodes que, lamentablement, suposen una pèrdua d’actius per a la producció d’aliments». «D’alguna manera es vol resoldre amb urgència l’error de la falta de previsió, planificació i capacitat resolutiva dels poders públics en relació a les energies renovables amb un nou error que augmentaria la dependència alimentària del nostre país», asseguren. Les entitats que subscriuen l’escrit són els Col·legis d’Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles, la comissió d’economia agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i la Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural, Ipcena-EdC.

El manifest indica que «no estem parlant d’un problema dels camperols. Estem parlant d’un tema estratègic de país, de proveïment crític d’aliments en un país amb baixa autosuficiència alimentària».

Segons aquests col·lectius, el grau de dependència alimentària de Catalunya és «molt elevada», amb un grau de cobertura inferior al 50%, el que suposa que es produeix menys de la meitat del que es consumeix.