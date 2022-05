La farmacèutica catalana Esteve va aconseguir uns ingressos per vendes de 550 milions d’euros el 2021, el 21 % més que l’any anterior, mentre que el seu benefici d’explotació (Ebitda) ajustat es va disparar un 77 %, fins als 87 milions d’euros.

La farmacèutica controlada per la família Esteve i comandada per Staffan Schüberg com a conseller delegat va precisar ahir que els motors d’aquest creixement van ser el negoci de fabricació de principis actius per a tercers, el creixement del marge de producte dins del negoci farmacèutic i la contribució positiva de les empreses vinculades.

Els últims anys, Esteve ha buscat concentrar-se en els productes innovadors, de marca pròpia i en àrees de medicina especialitzada, i a combinar aquests factors amb una clara vocació internacional, i aquesta estratègia l’ha portat el 2021 a aconseguir tancar l’exercici amb un benefici de 29 milions abans d’impostos.