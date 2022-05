JARC estima que els productors de cereal catalans perdran uns 300 milions d’euros aquesta campanya, en què preveu que la producció en zones de secà de Lleida caurà prop de la meitat respecte a un any normal i, a més, la qualitat no serà bona. La intensa calor dels darrers dies ha accelerat la mort de la planta i no ha pogut granar correctament. També s’hi sumen la sequera de l’hivern, les gelades i els danys de conills i senglars. Els preus són alts però la caiguda de collita i l’increment de costos fan que als productors de secà no els surtin els números. La guerra a Ucraïna i la previsió de menys collita en altres zones productores mundials també posa en alerta els ramaders, que ja han patit un considerable encariment dels pinsos l’últim any.