Catalunya va registrar 7.545 hipoteques sobre habitatges durant el mes de març, un 13,3% més que l’any passat i un 24,2% més que al febrer. Segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Catalunya va ser la segona comunitat que més hipoteques va notificar el tercer mes de l’any, només per darrere d’Andalusia (8.966). Pel que fa al capital prestat, a Catalunya es van concedir 1.245.784 euros per adquirir habitatges, un 21,1% més en termes interanuals i un 24,6% més en termes intermensuals. Pel que fa a l’import mitjà de les hipoteques, aquest es va situar en els 165.113 euros, per sobre la mitjana de l’Estat (145.715 euros).

Catalunya també és la segona comunitat on més capital es va prestar durant el març per la constitució d’hipoteques sobre habitatges, només per darrere de Madrid (1.604,5 milions d’euros).

Al conjunt de l’Estat, al març es van registrar 43.378 hipoteques sobre habitatges, un 18% més que el mateix més que el mateix període de l’any passat.

Per demarcacions, a Barcelona es va registrar un increment del 13% interanual en comparació amb el març de l’any passat, fins a les 5.572 hipoteques, amb un import mitjà que es va situar en els 178.292 euros, un 5,6% més que fa un any.

Per la seva banda, a les comarques de Girona, és on es va registrar el segon increment més destacat, fins al 15,8% en comparació amb el març de l’any anterior, amb 798 hipoteques. L’import mitjà es va situar en els 155.844 euros, un 18,03% que fa un any.

A les comarques de Tarragona, els préstecs hipotecaris per adquirir habitatges van pujar un 23,2%, fins a les 863 hipoteques i l’import mitjà va créixer un 5,7% fins als 110.965 euros; mentre que a la demarcació de Lleida és on es va produir un increment més discret, amb un 3,6% més que al març de fa un any, amb un total de 312 hipoteques. En aquest cas, l’import mitjà es va situar en els 103.246 euros, el que suposa un augment del 12,2%.