La restauració i l’oci nocturn espera que l’ampliació horària «d’estiu» que començarà l’1 de juny els permeti recuperar part de la facturació perduda durant la pandèmia. De fet, els empresaris de la plataforma Fecasarm preveuen millorar enguany les xifres de negoci prèvies a la crisi sanitària. Entre els motius que animen l’optimisme hi ha les bones dades de la Setmana Santa i les ganes que el sector percep per part dels clients i els turistes estrangers, que ja han començat a fer reserves. Enguany, l’ampliació dels horaris de bars, restaurants i terrasses anirà de l’1 de juny fins al 15 de setembre. Durant aquest període, les discoteques poden tancar passades les sis del matí els caps de setmana, i els bars i restaurants poden fer-ho més enllà de les 3:30 de la matinada. L’ampliació permet un «augment important» en la facturació per als prop d’11.000 locals de restauració i oci nocturn catalans, assegura Fecasarm.