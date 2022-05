El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per 1,87 milions d’euros, IVA inclòs, l’estudi per analitzar alternatives per a una nova connexió ferroviària entre Castelldefels i Barcelona. En concret, l’objectiu és habilitar una nova entrada ferroviària de la línia de la costa, l’R-2, que doni servei a poblacions com Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat.

En un comunicat, el ministeri ha informat que «en l'estudi es portarà a terme la definició i anàlisi de les alternatives tècniques que es puguin plantejar per a l'establiment d'una nova línia ferroviària, amb les característiques adequades per a la prestació d'un servei de rodalies». En paral·lel, «es portarà a terme una anàlisi funcional de la continuació d'aquesta línia al nucli urbà de Barcelona com un tercer itinerari complementari als dos túnels ja existents a la xarxa de Rodalies». D'altra banda, el ministeri també ha informat que ha licitat un estudi informatiu per millorar la capacitat i la intermodalitat de l'estació de Martorell, per valor d'1,22 milions d'euros. L'objectiu és incrementar la capacitat de la línia R-4 de Rodalies de Barcelona en el tram Martorell-nus de Castellbisbal i millorar la capacitat i intermodalitat de l'estació de Martorell. El tram entre Martorell i Castellbisbal forma part de l'itinerari de mercaderies del corredor mediterrani.