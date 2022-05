El saló Hispack i el Graphispag de Barcelona han tancat després de quatre dies d’exposició a Fira Gran Via complint amb les expectatives. L’edició d’aquest any ha rebut 30.000 visitants, l’11% dels quals internacionals, i ha aplegat 725 expositors d’una vintena de països, que han presentat les últimes novetats del sector de l’envàs i l’embalatge. En un comunicat, l’organització diu que «s’ha recuperat l’ambient dels grans salons industrials» i ha deixat «bones sensacions entre les empreses, ponents, compradors internacionals i professionals». El saló ha fet palesa l’increment de la demanda de productes cada cop més sostenibles, promoguda pels nous marcs legislatius. A la mostra s’han exhibit solucions en tecnologia, processos i materials per reduir la petjada ambiental d’envasos, embalatges i productes impresos.