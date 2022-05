Molt a punt ja per encetar el mes de juny i una vegada més m’adono de com de ràpid passen les setmanes! Han sigut uns mesos molt plens d’activitats, de canvis i, com ja avançava el mes de gener, un any ple de nous reptes. Durant aquests tres primers mesos de l’any han aparegut noves circumstàncies que a vegades, ja ho dèiem a principi d’abril, apuntaven a convertir-se en dificultats. I així ha estat i continua sent, però el sector empresarial continuem treballant i lluitant per salvar les adversitats i assolir els nostres reptes.

No ens aturem mai. Dins d’aquest entorn, però, sorgeixen també col·laboracions, noves propostes molt interessants, i la veritat és que durant aquesta primavera n’hem pogut gaudir d’algunes. Començant per l’esdeveniment més recent, la fira ExpoBages d’enguany, que ha disposat d’un nou espai, TecnoB@ges, un aparador per a la tecnologia que desenvolupem a la comarca i que ens ha de servir per posar com a referència en l’àmbit del país tota la nostra capacitat d’innovació. Aquest procés de millora i innovació tecnològiques també ens ha de posar alerta en els nous perfils professionals que haurem d’incorporar a les nostres empreses i aquí, durant la primavera, hem tingut l’oportunitat de compartir experiències amb les empreses. L’FP Dual, tantes i tantes vegades reclamada, és i serà a partir d’ara una de les claus per continuar aquests processos. El teixit empresarial, en diferents trobades, referma la idea de treballar conjuntament amb els centres de formació, incorporant alumnes a les empreses per retenir talent a la comarca i impulsar aquests estudis. Hem vist la forta demanda que tenen aquestes formacions, un indicador que anem pel bon camí; que finalment (tot i que encara resta molta feina per fer) les empreses, amb diferents programes formatius, podrem incorporar perfils qualificats i molt especialitzats que donaran un impuls a aquest món de noves tecnologies, sense oblidar, però, que continuem necessitant el que en diem «gent d’oficis». Alguns sectors empresarials encara fan curt de personal per la manca d’aquests professionals. L’orientació laboral i professional, tant a les escoles com a les famílies, ha d’insistir a oferir tot aquest ventall de possibilitats. Necessitem instal·ladors elèctrics i instal·ladors de plaques solars, torners, fresadors, soldadors, pintors, fusters, professionals del comerç, operaris de laboratori, paletes, muntadors..., que sovint són els primers perfils que més busquem. Una dada important: a Catalunya, la taxa de sortida de l’atur per col·locació es duplica en les persones que tenen estudis professionalitzadors respecte a les que no en tenen. I aquí voldria deixar un missatge per als joves que aviat acabaran el curs i per als pares que ajudaran i orientaran els seus fills a triar un futur professional: la formació professional fa sorgir molt de talent i, per assumir els nostres reptes, aquesta formació afavoreix la recuperació econòmica, de qualitat i competitiva.