Un règim que sistemàticament amaga xifres per tal que la ciutadania no pugui fer balanç de la justesa en la gestió dels seus impostos és un règim que dona per justificat l’espionatge il·legal a centenars de ciutadans i arruïnar-los la carrera professional, l’estabilitat econòmica familiar o la seva llibertat. L’Estat només ha publicat ja fa 14 anys un estudi amb les dades corresponents a l’any 2005 sobre les balances fiscals interterritorials. Doncs bé, aquesta setmana, la mateixa en què Sánchez un cop més maquillarà les justificacions per a l’espionatge del que quedarà tot ocult, la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, s’ha negat a publicar les balances fiscals per no «alimentar el greuge territorial» ni construir eines que s’utilitzin «com a arma llancívola». La ministra, en la seva defensa de l’opacitat, recorria als tòpics habituals de l’espanyolisme: «No són els territoris els que paguen impostos, són els ciutadans». I, encara amb una fatxenderia descriptible, afegia que tenia la ferma convicció que Catalunya o Madrid no són més solidàries que Andalusia o Extremadura, sinó que gaudeixen d’un PIB per capita més alt i per això els seus ciutadans, individualment, aporten més, però no aporten més perquè hagin nascut en un lloc o en un altre». I encara s’ha enfonsat més en el fang de l’omertà quan ha dit «que saber la veritat pot ser utilitzat per a retrets» i que per tant el Govern espanyol «no contribuirà de cap de les maneres al fet que a partir d’una qüestió acadèmica sembli que hi ha territoris tractats injustament perquè tenen més ciutadans que aporten més».

El 27 de febrer del 2020 un acord al Congrés de Diputats amb el PSOE i Unides Podem instava a publicar les balances fiscals de totes les comunitats autònomes seguint els dos mètodes de càlcul, tal com sempre ha reclamat la Generalitat. La balança fiscal permet determinar què aporta i què rep cada territori a través dels impostos dels ciutadans i el finançament de l’Estat. El 2008 va ser la primera vegada que es van publicar les balances fiscals estant Pedro Solbes al capdavant del Ministeri. Els càlculs, realitzats per l’Institut d’Estudis Fiscals, recollien les dues metodologies: la del flux monetari (que atribueix la despesa on s’efectua) i el de càrrega-benefici, que imputa els ingressos amb un criteri més ampli, considerant els potencials beneficiaris de la mesura. Segons el mètode de flux monetari, el dèficit fiscal era llavors de gairebé 16.000 milions d’euros, el 7,3% del PIB català. Amb l’altre mètode es rebaixava fins al voltant dels 11.000 milions d’euros, el 5,3%.

Més tard, el 2014, i per encàrrec de Cristóbal Montoro, l’economista Ángel de la Fuente va calcular el que es coneix com a Sistema de Comptes Territorialitzats, que va actualitzar tres anys després, però que ja no va seguir els mètodes tradicionals d’anàlisi. En tot cas, a partir d’aquelles dades, la Generalitat ha anat calculant cada any el dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat. Les darreres dades que tinc a mà són les de la Generalitat, que va calcular que el dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat superava els 16.000 milions d’euros, tant el 2015 com el 2016. El 2015, això va representar el 8,2% del PIB català i el 2016, el 7,9%. El 2015, Catalunya va aportar el 18,9% del total d’ingressos del sector públic espanyol i va rebre, a canvi, el 13,2% de la seva despesa. L’any 2016 va aportar el 19,2% dels ingressos i va rebre el 13,5% de la despesa. El Departament d’Economia utilitza en el càlcul el mètode del flux monetari, que vol dir que es fixa en on es fa la despesa, com, per exemple, una inversió al port de Barcelona.

El mètode de flux monetari topa amb el càlcul que es defensa el Ministeri d’Hisenda, l’anomenada incidència càrrega-benefici. Aquest mètode diu que el dèficit fiscal seria d’11.800 milions d’euros el 2015 i de 12.200 milions el 2016. Seria el cas de la inversió que es fa, per exemple, a l’aeroport de Barajas o al Museu del Prado de Madrid, perquè se’n beneficien tots els ciutadans encara que no visquin a Madrid.

La ministra es nega a ensenyar les vergonyes sobre com se sustenta l’Estat centralista perquè llavors es veu com les despeses del Govern central a Catalunya són menors als ingressos que en procedeixen. Els catalans són el 16 % de la població de l’Estat i paguen el 19,4 % dels impostos. En canvi, la participació catalana en la despesa és molt menor (14 % o 11% sense la Seguretat Social). Els catalans paguen impostos suficients per gaudir d’uns comptes públics sanejats i d’un millor estat del benestar.