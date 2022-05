L’auge de la logística ha fet que es converteixi en un sector de gairebé plena ocupació. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), la contractació va tancar l’any passat amb una alça del 6,8%, cinc vegades superior al total de l’economia. El 44% dels llocs de treball creats van ser del sector de la logística, amb un nivell de taxa d’atur del 4,6%, 8,7 punts inferior a la mitjana. I és el logístic un sector en procés de digitalització i transformació del perfil professional de cara al futur.

El Saló Internacional de la Logística (SIL), que se celebra aquesta setmana a Barcelona, evidencia clarament la mutació de les necessitats del sector i com estan canviant les empreses involucrades en les activitats del transport i l’emmagatzematge. Els perfils professionals estan canviant. Segons l’últim baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2022, més de la meitat de les empreses espanyoles (55,2%) valoren la figura del director de logística com a peça molt important dins de l’organització. Segons el mateix estudi, les raons que argumenten els directius del sector logístic per a l’auge del sector i la percepció d’importància com a àmbit d’activitat han sigut la pandèmia i el comerç electrònic. També consideren que la crisi de subministrament de microxips, la logística inversa (el problema de les devolucions) i la crisi de desproveïment ha posat la logística en el punt de mira.

Segons un estudi elaborat per Randstad, els llocs de treball més demanats en l’actualitat en el sector logístic són els de cap de magatzem, executiu de vendes i programador de PLC (maquinària de gestió de paqueteria). Els salaris estan entre els 24.000 i els 32.000 euros en el primer cas, entre els 35.000 i els 65.000 en el cas dels executius de vendes especialitzats en transport, i entre els 35.000 i els 45.000 en professionals encarregats de dissenyar programes de control i funcionament per a la maquinària automatitzada. Amb una població activa estimada al voltant d’1,13 milions de persones (el 5% de la població activa a Espanya), els homes són majoria. Només el 21% són dones. Per edats, la concentració més gran es presenta entre els 45 i els 49 anys (15,8%), seguit d’entre els 50 i els 54 (15,9%) i entre els 40 als 44 anys (45,8%).

Contractacions al saló

Durant l’última jornada del SIL, dijous, tindrà lloc el Job Market Place, una iniciativa impulsada per Barcelona Activa en el marc de la fira organitzada pel CZFB. Bollore Logistics, Celsa Group, Decathlon, Dupessey Ibérica, Matachana Group i Nou Transport són les sis empreses participants que en aquesta edició oferiran 16 vacants en el sector de la logística per cobrir llocs com a tècnic de comptes, ‘sales executive’, operatiu de trànsit marítim i aeri, coordinador de gestió diària de l’equip, mecànic industrial, operari de logística, operatiu de transport internacional de mercaderies per carretera i tècnic de compres. Els candidats interessats a aspirar a una d’aquestes ofertes d’ocupació hauran d’enviar el seu currículum assenyalant el lloc que se sol·licita a perfils@barcelonactiva.cat, d’on se seleccionaran els candidats que compleixin amb els perfils requerits per mantenir una entrevista de feina a la 22a edició del SIL. Així mateix, els sol·licitants podran participar de forma prèvia a l’esdeveniment en una sessió preparatòria via ‘online’ a fi de millorar la seva presentació davant les empreses.