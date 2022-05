En plena campanya de la declaració de la renda, el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Josep Ribó, recorda que les presses no són bones conselleres quan parlem d’Hisenda. Per això, recomana aplegar tota la documentació, revisar bé l’esborrany que envia Hisenda i, en el cas de tenir dubtes, consultar un gestor administratiu.

-L’any passat, la declaració de la renda va estar marcada pels ertos i les ‘sorpreses’ que molts treballadors es van emportar. ¿Es preveu aquesta vegada una campanya més tranquil·la o encara s’arrosseguen les conseqüències?

-Aquest any encara hi continua havent ertos en vigor, tot i que molts menys que l’any passat, si bé continuem arrossegant els efectes d’aquests, amb devolucions i altres temes. Això sí, ara els ciutadans ja estan avisats i ha desaparegut aquest efecte sorpresa.

-A causa precisament a l’increment de la dificultat a l’hora d’elaborar la declaració de la renda, ¿van notar l’any passat un increment de consultes? ¿I quines previsions tenen per a aquest any?

-Efectivament, moltes persones van demanar l’esborrany i després van venir a consultar-nos perquè no entenien què estava passant amb els números que rebien. Aquest any, un bon nombre d’ells han tornat a confiar en nosaltres perquè van comprovar el servei i el valor que aportem els gestors administratius. Una cosa que també ha canviat la pandèmia és que, abans, prop del 90% de les consultes i presentacions eren presencials, quan ara la gran majoria són telemàtiques, i ens relacionem amb el client via correu electrònic o videoconferència, sobretot amb els menors de 50 anys.

-Entre les novetats d’aquest any, es pot destacar que la deducció per les aportacions als plans de pensions es redueix. ¿Com afectarà?

-El màxim que es pot desgravar per les aportacions a un pla de pensions individual passa a ser de 2.000 euros anuals, una xifra que ens sembla rídicula. Això fa que aquest producte perdi tot el seu sentit, ja que s’hauria de plantejar com un complement a la pensió pública per a la jubilació, però amb aquestes noves xifres pràcticament no ofereix rendibilitat. Potser els plans de pensions d’empresa encara tenen recorregut, però no els individuals.

-La qüestió mediambiental tindrà cada vegada més incidència. ¿Es poden desgravar les obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica?

-Hi ha deduccions importants per a les obres de rehabilitació en matèria d’eficiència, però estan molt mal explicades. Molta gent ens ve a la gestoria amb les factures, però no tenim més remei que explicar-los que no es pot deduir res. Per a això, necessiten tenir un certificat energètic expedit abans de les obres i un altre després, que validi la millora en l’eficiència. Sense això, no hi ha res a fer, i s’estan produint moltes decepcions.

-Parlant de possibles decepcions, els gestors sempre recalquen que l’esborrany que envia l’Agència Tributària s’ha de revisar bé. ¿Per què?

-L’esborrany s’ha de revisar sempre. Els gestors ja tenim uns quants anys d’experiència amb aquest mètode i s’han produït errors de manera regular. I no sempre en el mateix apartat. Per això, s’ha de verificar. De fet, la mateixa Agència Tributària avisa que, en el cas de no estar contemplades totes les dades, l’esborrany ha d’acabar d’emplenar-se. Es pot recordar que, en cas d’error, la responsabilitat recau sobre el contribuent i, per tant, ha d’assumir les possibles sancions.

-¿Com pot estar tranquil el contribuent?

-El gestor administratiu és un gran coneixedor de l’impost sobre la renda, així que el que ofereix al client és la garantia que portarà a terme una lectura correcta i personalitzada: és a dir, que aconseguirà les màximes deduccions possibles dins del marc legislatiu en vigor. Això sí, ara el que fem és simplement transcriure el que ha passat durant tot l’any. Per això, sempre explico als meus clients que la declaració es fa durant els 365 dies, per la qual cosa els aconsello que, abans de portar a terme qualsevol moviment econòmic, ens consultin sobre les seves conseqüències fiscals per poder prendre la millor decisió a nivell d’impostos.

-Any rere any, es repeteix tota una sèrie de preguntes: millor declaració conjunta o individual, he de fer la renda si no arribo al límit o no, em pot deduir la hipoteca... ¿Hi pot fer un repàs?

-Sempre depèn de cada cas, però, en general, aconsellem fer la declaració conjunta si la diferència d’ingressos entre els cònjuges és notable. Si és semblant, millor individual. I pel que fa al mínim d’ingressos perquè sigui obligatori presentar la renda, es troba en 22.000 anuals, però moltes vegades aconseguim que es tornin les retencions practicades, així que aconsellem com a mínim fer un esborrany previ. També es pot recordar que el límit baixa a 14.000 euros si hi ha dos pagadors, entre el quals el SEPE. I pel que fa a les hipoteques, només són deduïbles les anteriors al 2012, cosa que hi ha persones que encara no saben.

-En una societat cada vegada més digital, cada vegada cal tenir més coses en compte, com les inversions en criptomonedes i les compravendes en plataformes digitals. ¿Com tributen?

-Aquest any, per primera vegada apareix una casella específica dedicada a les criptomonedes, tot i que sempre s’han hagut de declarar els guanys al produir-se una venda. I quant als guanys obtinguts per la venda de productes de segona mà, s’haurien de declarar si es produeix una plusvàlua, tot i que poques vegades s’obté. En tot cas, ens estem actualitzant-nos de manera constant per saber com respondre a les innovacions digitals.

-Si després de llegir aquesta entrevista hi ha persones que vulguin fer alguna rectificació o comprovació a la declaració presentada. ¿Encara s’hi estaria a temps?

-Sí, per descomptat, estem encara dins de termini, així que si algú té algun dubte sobre la declaració que ha presentat, la pot revisar i actuar en el cas que detecti algun error. Si al refer-la surt a pagar més, se’n pot fer una de complementària. I si surt a pagar menys, una de rectificativa.