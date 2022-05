El Govern espanyol es mostra «preocupat» per la inflació després de conèixer-se que l’Índex de Preus al Consum (IPC) ha repuntat al mes de maig fins al 8,7%. La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes Maroto va avançar que l’executiu de Pedro Sánchez planteja prorrogar «aviat» el pla de xoc per rebaixar els preus en una atenció a mitjans a l’Escola Industrial de Barcelona. «D’aquí a poc prendrem la decisió d’estendre les mesures aprovades en el pla de resposta (a la guerra d’Ucraïna», va dir Maroto.

D’altra banda, la ministra confia que aquesta setmana Brussel·les doni llum verda al topall del preu del gas pactat entre Espanya i Portugal, una mesura «difícil d’aconseguir» que «sens dubte beneficiarà els consumidors».

De fet, Maroto va dir que psoar un topall al preu del gas al mercat majorista que fixa el preu de l’electricitat tindrà «un impacte immediat» i provocarà una baixada de preus que alleujarà les famílies i preservarà la competitivitat empresarial.

Pel que fa al pla de xoc, la titular d’Indústria va esmentar les rebaixes d’impostos a la factura de la llum, però no va deixar clar si s’allargarien totes les polítiques com ara la reducció de 20 cèntims per litre dels carburants. «Estem analitzant l’eficàcia de les mesures per prendre la millor decisió», ha explicat. Segons Maroto, el Govern espanyol continuarà treballant per reduir l’alça dels preus, sobretot «els de l’energia i les matèries primeres, que és on hi ha el problema», va insistir la ministra, que va remarcar que la inestabilitat de preus no pot malmetre «una recuperació econòmica que és sòlida». En aquest sentit, la socialista va destacar que Espanya «és una de les economies de la zona euro que més creixerà».