L’Estat incrementarà la inversió a Catalunya fins a suposar el 16,5% sobre un total de 12.125,51 milions d’aquesta despesa estatal regionalitzable, segons el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021. La xifra assignada a Catalunya, que suposa un augment de més de tres punts respecte als comptes del 2018 prorrogats fins al 2020, ascendeix en termes absoluts a 1.999,30 milions d’euros, amb un augment anual del 48%.

La inversió territorializada prevista per a Catalunya el 2021 (16,5% del total) continua sense complir amb el prescrit en la disposició addicional tercera de l’Estatut, que estableix que la despesa estatal en infraestructures destinada a la comunitat ha de ser equivalent al pes de l’economia catalana en la del conjunt del país (entorn del 18%). No obstant, la ministra portaveu del Govern i titular d’Hisenda, María Jesús Montero, va explicar aquest dimecres que sí que es complirà aquesta disposició addicional tercera, ja que als 1.999,30 milions d’inversió assignats a Catalunya se n’hi sumaran 200 milions més, procedents del compliment parcial d’una sentència del Suprem del 2017 relativa als comptes del 2008, que seran cedits per a la seva gestió a la Generalitat. Així, «el projecte de Pressupostos sí que compleix l’Estatut de Catalunya», va dir la ministra Montero aquest dimecres en la roda de premsa de presentació dels Comptes del 2021 al Congrés dels Diputats.

Prenent en consideració exclusivament les xifres de la inversió territorializada de l’Estat (sense afegir el compliment de la sentència), Andalusia, com en els pressupostos anteriors, és la que s’emporta la quota més gran, amb el 17,7% i un total de 2.146,16 milions d’euros, amb un increment del 45% respecte al Pressupost anterior. En els comptes del 2018 suposava el 14,6%.

La quota de Madrid, no obstant, baixarà des del 12,3% (1.247,31millones) al 10,3% el 2021 (1.250,28 milions). València, per la seva banda, eleva la seva participació en la inversió estatal regionalitzable al 7,3% del total, amb 740,36 milions, davant el 5,2% heretat dels Pressupostos prorrogats del 2018.

El major finançament de la història

Com a novetat, l’any 2021, les comunitats autònomes també tindran dret a importants partides d’inversió finançades amb part dels 27.000 milions d’euros en fons europeus per a la recuperació. Els ministeris de Transició Energètica i de Transports han fet una preassignació, per comunitats autònomes, dels 5.373 milions de fons europeus que destinaran a determinades polítiques mediambientals (3.723) i de vivenda (1.650 milions). De nou aquí, les quantitats més grans corresponen a Andalusia (702 milions) i Catalunya (596 milions)

«Les comunitats autònomes rebran el 2021 el major finançament de la seva història», va dir Montero. Segons els comptes d’Hisenda, les autonomies rebran el 2021 transferències per un total de 146.008 milions d’euros. En aquesta quantitat s’inclouen els 113.729 milions provinents del sistema de finançament autonòmic, així com 18.793 milions de fons europeus (Mecanisme de Recuperació i ‘React EU’, per a despesa sanitària). També s’hi ha de sumar la transferència extraordinària de 13.486 milions de l’Estat cap a les autonomies per compensar les pèrdues d’ingressos derivades de les crisis econòmiques i la major despesa en sanitat i educació.

Fons públic de pensions

Durant la presentació dels Pressupostos al Congrés dels Diputats, la ministra Montero va comentar nous detalls de mesures incorporades en el projecte de llei.

Així, en la seva disposició addicional quarantena s’estableix el compromís del Govern de posar en marxa en el termini màxim d’un any un fons de pensions públic d’ocupació, auspiciada pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social de José Luis Escrivá. Aquest ministeri escollirà mitjançant un concurs obert la gestora que haurà d’administrar aquest fons complementari de pensions d’ocupació que pretén obrir-se a autònoms i petites i mitjanes empreses.