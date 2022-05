Les tecnologies més incorporades el 2021 per les empreses catalanes van ser l’Internet de les coses, el big data i la intel·ligència artificial, segons el baròmetre de la innovació a Catalunya, elaborat per Acció. L’estudi també indica que, aquest 2022, la previsió és que el 34% de les companyies catalanes inverteixin en transformació digital, nou punts percentuals per sobre de la xifra del 2021.

Ho va explicar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, des de la Hannover Messe, la principal fira sobre la indústria 4.0, a la qual va assiatir per «reforçar el posicionament de Catalunya com un dels territoris del sud d’Europa més actius» en aquest àmbit. Des de Hannover, Torrent va afirmar que «l’interès creixent» de les empreses catalanes cap a la tecnologia «és la prova que Catalunya continuarà sent un pol de referència a Europa, plenament adaptada a les demandes d’una activitat industrial digitalitzada i sostenible». La fira té més de 200.000 visitants i 5.500 expositors industrials de tot el món. A banda de l’àmbit de la transformació digital, el baròmetre d’Acció sobre innovació també analitza la inversió de les empreses en l’àmbit de la transformació sostenible. Així, recull que el 43% de les companyies preveuen invertir en transformació verda aquest 2022, davant del 32% de 2021. Entre les actuacions per a la transformació verda que van fer les empreses el 2021 hi ha la recuperació de recursos i utilització de materials reciclats, l’aprovisionament de materials certificats amb criteris sostenibles, l’extensió de la vida útil del producte o l’adquisició d’R+D en l’àmbit de la sostenibilitat o l’ecodisseny. El baròmetre d’Acció també conclou que el 51% de les companyies catalanes van fer alguna activitat innovadora el 2021 (1 de cada 4 va fer-ho en col·laboració amb centres tecnològics, centres de recerca o universitats). Segons l’informe, les empreses catalanes van innovar en nous productes, en sistemes TIC, en el desenvolupament del procés de negoci i en màrqueting.