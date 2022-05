La logística es reforça a Catalunya com a alternativa a la indústria. La possibilitat d’ocupar espais per a un sector en auge i que registra nivells de demanda immobiliària no coneguts en anys anteriors guanya pes. El pròxim concurs públic per licitar l’ocupació dels terrenys abandonats per Nissan a la Zona Franca és un exemple clar d’aquesta tendència. La falta d’espais a l’entorn metropolità està portant a una veritable competència entre grans operadores immologístiques internacionals, que es donaran cita aquesta setmana a Barcelona en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL).

Segons dades de l’Observatori de la Logística, realitzat per Cimalsa, el 2021 la logística ja representava el 14,4% del PIB català, el segon territori europeu amb més pes d’aquesta activitat en relació amb el PIB després dels Països Baixos. I la logística també està en procés de canvi. A Catalunya es comptabilitzen entorn de mig centenar de ‘start-ups’ o empreses de nova creació amb solucions noves per al sector i que encapçalen noves tecnologies de gran futur. El paraigua principal per a aquestes firmes de nova creació és el comerç electrònic, que aglutina des de botigues ‘online’ a empreses de missatgeria, empaquetament o taquilles intel·ligents, per exemple.

Segons les dades de l’INE, a Espanya el sector logístic va incrementar la seva xifra de negocis el 18,9% el 2021, amb nivells d’activitat ja pròxims als de prepandèmia per a la previsió de tot l’any. L’activitat que més creixement registra és la d’emmagatzematge i activitats annexes al transport, amb un augment anual del 26,1% (el 35,1% al desembre). En el cas del sector aeri, l’alça de l’activitat va ser del 24%, amb un increment dels ingressos al desembre del 106,2%. El transport marítim va tancar el 2021 amb un increment de la facturació del 19,1%. En el cas del transport ferroviari, l’alça de l’activitat va ser del 20,7%, mentre que l’activitat postal va pujar el 8,9%.

L’eufòria del sector logístic també es mostra en el bullir de les promotores immobiliàries, que veuen en Barcelona i el seu entorn un espai propici i de gran potencial. La inversió en actius logístics va ser superior als 2.200 milions d’euros l’any passat a Espanya. En el cas de Catalunya es va arribar a una contractació de 912.000 metres quadrats, amb uns nivells de disponibilitat baixos del 2,4% i nuls a la zona centre de Barcelona. La ciutat compta amb uns nou milions de metres quadrats destinats a superfície logística, però menys de 200.000 metres quadrats es troben disponibles, segons Savills Aguirre Newman.

El SIL 2022, la fira de la logística, transport, intralogística i de la cadena de subministrament arriba a la seva 22a edició en el moment més oportú després de dos anys d’absència per la pandèmia. L’activitat firal barcelonina dels últims temps ha ressaltat la rellevància de la logística per a l’economia i la ciutat necessita reactualitzar els seus espais per a una nova realitat que requereix infraestructures modernes per a l’emmagatzematge i distribució de mercaderies. La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, serà l’encarregada de presidir l’acte d’inauguració oficial de SIL aquest dimarts. Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB i president del SIL, destaca que «el SIL sempre ha sigut una fira que s’ha reinventat de manera constant i tenim més ganes que mai de tornar a reunir els professionals de la logística per presentar les últimes tendències d’un sector cada vegada més digitalitzat i sostenible».

Per Cristian Oller, màxim responsable de la multinacional Prologis a Espanya, el SIL suposa obrir «els tres dies més importants per a la logística a Espanya» en un «context rècord de demanda immologística», però també amb «falta de sòl a determinades zones». En la seva opinió, la sostenibilitat, l’automatització de magatzems i el foment i atracció del talent en el sector són elements fonamentals a tractar en el sector. Prologis està treballant Park Circuit, al costat del Circuit de Barcelona-Catalunya, en la compra de més parcel·les de sòl a San Fernando de Henares (Madrid) i en el concurs per als terrenys de Nissan a la Zona Franca. Per Oller, la logística és una alternativa clara per ocupar sòls industrials, «amb el compromís clar de mantenir com més llocs de treball millor».

El certamen, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), i que se celebrarà des del 31 de maig fins al 2 de juny al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona, comptarà amb la participació de 650 empreses i visitants de 81 països per fer ‘networking’ i compartir innovacions i coneixement sobre un sector clau per a l’economia. S’hi esperen uns 15.000 visitants. L’impacte econòmic del saló a Barcelona no s’ha calculat, però sí que es constata que moltes empreses que assisteixen al SIL aprofiten per realitzar actes paral·lels, en mesura superior que altres fires de més mida. Entre les empreses participants, hi ha un 30% d’internacionalitat, amb la presència de països com Alemanya, França, la Xina, Argentina, Itàlia, Mèxic, Taiwan, el Perú, Eslovàquia, l’Equador, Colòmbia, Portugal, el Regne Unit, Xile, els Països Baixos, Romania i Polònia.

La nova logística

A la mostra s’hi exhibiran les últimes tendències en termes d’innovació. La sensorització, instal·lació de sensors que transmeten informació de manera contínua, ha transformat un sector que ha deixat de ser només emmagatzemar i transportar. Els professionals disposen de més informació que requereix ser assimilada i tractada amb velocitat. Com altres àmbits de l’economia, la digitalització del sector logístic ha modificat els perfils professionals requerits. A la mostra es veuran solucions d’emmagatzematge, sistemes de monitoratge i seguiment de paquets i vehicles, sistemes d’empaquetat i embossat, planificadors de ruta, solucions energètiques, aplicacions informàtiques per predir devolucions, aplicacions pràctiques de la robotització... En la pràctica els sistemes RFID, que eren fa uns anys patrimoni de grans multinacionals, són ara una eina més accessible a qualsevol empresa.

‘Start-ups’

El SIL ha seleccionat les iniciatives més innovadores entre les prop de 150 que han presentat la seva candidatura. Les firmes Yopidoya, Sense, Feeder, BeChained, Alterity, Estoko, ClearQuote, Zeemcoin, Gandolapp i Usyncro són les 10 iniciatives que optaran al premi a la millor ‘start-up’, que s’entregarà en la Nit de la Logística, i els projectes seleccionats es publicaran en el directori d’empreses emergents SIL Barcelona com les millors empreses emergents de l’any. Són les ‘start-ups’ una de les sorpreses del saló i clau per dibuixar el futur d’un sector en procés de canvi. Pel president del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, «les ‘start-ups’ són la sorpresa del SIL d’aquest any, de noves empreses que arriben al sector, que funcionen molt bé i que ofereixen noves oportunitats i llocs de treball».

El Congrés de la 22a edició de la fira referent del sector logístic a Espanya, el Mediterrani i l’Amèrica Llatina, posarà en valor la logística i l’‘e-commerce’ com a motors clau que fan girar l’economia. Per a això, reunirà més de 300 ‘speakers’ internacionals per debatre sobre les tres macrotendències econòmiques, innovació 4.0 i digitalització, sostenibilitat i talent, en més de 80 sessions que tindran lloc en quatre ‘stages’: Business Transformation, Industry & Logistics, eDelivery i Global Logistics. Ponents inspiracionals, CEOs, directors SOLD (Supply Chain, Operacions, Logística i Distribució), directors d’‘e-commerce’ i sostenibilitat, de la indústria, el ‘retail’ i la logística, així com càrrecs C-Level globals reflexionaran sobre els reptes globals comercials, el seu impacte a les cadenes de subministrament, l’aparició de nous models de negoci, i la transformació cultural als quals s’enfronten les empreses d’avui i el futur en un context socioeconòmic sense precedents.

Durant l’última jornada, dijous, tindrà lloc el Job Market Place, una iniciativa impulsada per Barcelona Activa en el marc de la fira organitzada pel CZFB. Bollore Logistics, Celsa Group, Decathlon, Dupessey Ibérica, Matachana Group i Nou Transport són les sis empreses participants que en aquesta edició oferiran 16 vacants en el sector de la logística per cobrir llocs com a tècnic de comptes, ‘sales executive’, operatiu de trànsit marítim i aeri, coordinador de gestió diària de l’equip, mecànic industrial, operari de logística, operatiu de transport internacional de mercaderies per carretera i tècnic de compres. Els candidats interessats a aplicar les ofertes hauran d’enviar el seu currículum assenyalant el lloc que se sol·licita a perfils@barcelonactiva.cat, d’on se seleccionaran els candidats que compleixin amb els perfils requerits per mantenir una entrevista de treball en la 22a edició del SIL. Així mateix, els sol·licitants podran participar de forma prèvia a l’esdeveniment en una sessió preparatòria via ‘online’ a fi de millorar la seva presentació davant les empreses.