El Saló Internacional de la Logística (SIL), que se celebrarà entre el 31 de maig i el 2 de juliol a Fira de Barcelona, preveu superar els 15.000 visitants (actualment ja 12.000 de registrats, 11.200 visitants el 2019). Són anys en què la logística ha aconseguit estar a l’epicentre de l’actualitat econòmica i el SIL arriba amb renovades forces després de l’aturada firal pandèmica. Amb la presència de 650 empreses expositores, davant les 710 de l’última edició del 2019, el saló aprofundeix en el seu caràcter internacional amb representació de firmes de més de 80 països, fita no aconseguida per l’organització fins ara. L’organització preveu afrontar una edició del SIL a Colòmbia (Barranquilla) l’any que ve en aquest objectiu de ser pont del sector entre Europa i Amèrica.

Durant la presentació del saló, realitzada pel delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del SIL, Pere Navarro, i la directora general del CZFB i el SIL, Blanca Sorigué, s’ha destacat la vocació internacional d’aquesta trobada empresarial, en el qual el 30% de les empreses expositores són estrangeres. En la vocació que la fira es converteixi en focus de «negoci, coneixement i ‘networking’», com va descriure Sorigué, s’organitza en paral·lel a la fira un congrés en el qual participaran 300 ponents.

Navarro ha ressaltat la «presència de ‘start-ups’ al saló, molt per sobre del previst» (entorn de les 150), en una mostra del dinamisme que es registra al sector. Per Navarro, la logística és clau per a la recuperació econòmica i «és molt més que traslladar paquets d’un lloc a l’altre», al ser nexe de connexió i part fonamental del comerç electrònic, els objectius de sostenibilitat de qualsevol empresa i punt d’atenció en les noves inversions en innovació. Són les innovacions tecnològiques les que seran protagonistes de la fira, especialment en l’anàlisi de dades i ‘softwares’ de control (sensoritzacions de processos).

Navarro ha recordat que la logística és una veta d’ocupació fonamental per als pròxims anys, també en llocs de treball de gran valor afegit. La fira pretén ser pol d’atracció també per a aquests professionals desitjosos d’entrar en un sector econòmic en auge. «El logístic és un sector amb més problemes de personal i atracció de talent que de finançament», ha reconegut Navarro, per descriure que actualment en la logística guanyen protagonisme professionals especialitzats en ‘big data’ o noves tecnologies. També és el primer accés al món laboral per a molts joves.

La comunitat autònoma convidada en aquesta edició és Extremadura, amb la qual cosa el saló comptarà amb la presència del president de la regió, Guillermo Fernández Vara, i d’empreses extremenyes. No s’ha determinat encara qui protagonitzarà la inauguració oficial.

El sector

El transport i la logística representen el 10% del PIB espanyol i el 14% del PIB català. Va tancar el 2021 amb un increment del 18,9% de la xifra de negocis i en nivells pròxims a la plena ocupació. L’activitat que més creixement va registrar va ser el de l’emmagatzematge i activitats annexes al transport, amb un augment anual del 26,1%. Així mateix, només al desembre es va registrar una pujada del 35,1%. El segon subsector que més va créixer va ser el transport aeri, que el 2020 es va veure especialment perjudicat per la pandèmia. A finals del 2021 s’havia registrat un increment del 24%, amb un increment dels ingressos al desembre del 106,2%. De manera destacada també va créixer el transport marítim, que va tancar la facturació del 2021 amb un increment del 19,1%. La modalitat ferroviària va registrar alhora un augment del 20,7%, davant el creixement contingut de les activitats postals i de correu, amb una pujada del 8,9%, malgrat el descens del 2,7% al desembre.

Actualment, Barcelona compta amb prop de nou milions de metres quadrats destinats a superfície logística. No obstant, actualment poc més de 200.000 metres quadrats es troben disponibles, segons dades proporcionades per la immobiliària Savills Aguirre Newman. Davant el continu bon ritme de la demanda, s’ha produït un increment de rendes del 5%, generant un gran interès en sòl finalista i sòl en gestió.