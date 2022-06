L’Anoia disposa de tots els elements per ser un territori econòmicament competitiu i capaç d’acollir projectes empresarials transformadors, tecnològicament avançats i sostenibles liderats des del sector industrial. Per fer-ho possible, però, cal que administracions i empreses sumin esforços per transmetre els actius estratègics i corregir els dèficits de la comarca. I que facin una aposta per a la transformació del polígons d’activitat econòmica de l’Anoia.

Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen del Pla d’acció per a la dinamització i la sostenibilitat dels PAE de l’Anoia, un extens document que recull informació de valor afegit sobre l’economia de l’Anoia i anàlisis detallades sobre el seu ecosistema econòmic, així com un seguit de propostes i eines per guiar la presa de decisions orientades a l’assoliment d’aquest objectiu. El document es va presentar ahir ahir en un acte encapçalat per la Cambra de l’Anoia i que va comptar amb la participació de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, la directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, Sílvia Solanellas, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, i el president de la Cambra de l’Anoia, Xavier Badia.

La presentació va aplegar a una àmplia representació del teixit empresarial, associatiu i institucional del territori, i va servir per reflexionar sobre la importància dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’Anoia i les oportunitats d’atracció de talent i projectes a la comarca. Elaborat per la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, l’estudi, que situa La Pobla de Claramunt i Òdena com els municipis anoiencs amb més capacitat d’atracció inversora a l’Anoia, situa el teixit industrial com una de les principals baules per al rellançament de la competitivitat de l’Anoia. Tanmateix, és un sector econòmic que necessita «avançar cap a la transició energètica i generar nous subsectors ocupacionals i models de negoci». Per fer-ho possible, l’Anoia s’ha de «reposicionar estratègicament com a territori sostenible socialment ieconòmicament», diu l’estudi, «amb una activitat econòmica que combini el progrés i el benestar, que generi riquesa i la reverteixi al mateix territori». Els 34 PAE identificats a la comarca són la punta de llança d’aquesta nova activitat econòmica basada en la sostenibilitat, la digitalització i la innovació. La creació d’un teixit empresarial generador de riquesa al territori és el primer dels quatre grans programes estratègics del pla d’actuació que proposa l’estudi per incrementar la competitivitat de la comarca. L’estudi també reclama una col·laboració estreta publicoprivada al territori per garantir la sostenibilitat econòmica.