El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix aquest mes de juny diversos cursos de caràcter presencial i en línia adreçats a persones emprenedores i empreses amb l’objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva empresa. Les formacions són gratuïtes, tenen un nombre de places limitat i cal inscripció prèvia i compromís d’assistència.

Els cursos programats són: «Taller de copywriting digital. Els 10 grans secrets per a redactar textos que generen resposta» (demà 2 de juny de 9.30 h a 14.30 h, presencial); «Stories i Reels creatius a Instagram» (dijous 9 de juny de 9.30 h a 12.30 h, online); «Parlar en públic amb l’actor Fermí Fernández» (dimarts 14 de juny de 9.30 h a 14.30 h, presencial); «Google my Business» (dimarts 21 de juny de 10 h a 14 h, presencial); «Requisits bàsics dels establiments comercials i de serveis» (dimarts 28 de juny de 10 h a 11.30 h, presencial); « Fiscalitat bàsica per autònoms (dimecres 29 de juny i dijous 30 de juny de 9.30 h a 13.30 h; presencial);

Aquest mes de juny també hi ha la formació específica per a emprenedors: «Comença a emprendre», «El pla d’empresa on-line», «Avalua la teva idea de negoci» i «Finançament i ajuts per a persones emprenedores».

Per a més informació i inscripcions a http://cedem.manresa.cat/web/menu/5365-formacio-per-a-emprenedors-i-empreses.