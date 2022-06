La venda de productes del mar ha superat ja els nivells prepandèmia. Dades presentades aquest dimecres per Kantar Worldpanel al 22è Congrés AECOC de Productes del Mar, inaugurat avui a Baiona, mostren que les vendes de peix a Espanya en el primer trimestre d’aquest any van créixer en valor un 2,4% respecte a les del mateix període del 2020, just abans de l’inici de la pandèmia. El mercat espanyol de productes del mar mostra un augment de les compres de productes del mar als supermercats (amb una quota de mercat del 56,4%) i un petit descens de les peixateries especialitzades, que el 2019 tenien una quota de mercat del 31,9% i actualment se situen en un 30,3%. Això es pot deure al tancament de punts de venda entre els comerços tradicionals.

El president d’AECOC, Ignacio González, ha incidit en el «complex escenari que viu el sector pesquer, marcat per una altíssima inflació», i ha advertit que les empreses de productes del mar «han d’aportar valor» per no perdre importància en la cistella de la compra de les famílies. «En un moment com l’actual, els consumidors tendeixen a eliminar del seu pressupost les partides que no els aporten valor, per la qual cosa hem d’apostar per l’experiència de consum, la sostenibilitat i la conveniència per continuar sent rellevants».

L’analista de Kantar Worldpanel Joan Riera ha indicat que el creixement del consum de peix tendeix a normalitzar-se després de dos anys amb resultats anòmals, provocats pels canvis d’hàbits ocasionats per la crisi sanitària. El 2020 va créixer un 15,5%, a causa del tancament de la restauració i el creixement del consum domèstic, i va tancar el 2021 amb una caiguda del 3,2% en la seva xifra de negoci. En el detall per categories, el salmó (+19,7%), l’anxova (+16,9%) i el lluç (+5,4%) són els productes del mar que més creixen respecte a les dades prepandèmia.

L’estudi presentat per Kantar Worldpanel al congrés d’AECOC també indica que els productes del mar representen actualment un 11,3% de la despesa de les famílies en alimentació. En concret, un 8,2% d’aquesta despesa total es destina a peix fresc, mentre que el 3,1% restant és per als productes congelats.

En l’anàlisi d’hàbits dels consumidors, l’informe mostra que el plaer és el principal motiu de consum de productes del mar. El 32,6% de les vegades que els consumidors opten per peix ho fan per aquesta raó –per davant d’altres categories com la carn o la verdura–, mentre que el 26,1% de les vegades ho fan per conveniència. En aquest mateix sentit, el 66,9% del consum de productes del mar es produeix en dinars o sopars d’entre setmana, cosa que fa del peix la segona categoria d’alimentació més present en la dieta diària dels espanyols, tan sols per darrere de la carn (69,3%)

El president d’AECOC ha recordat que el conflicte bèl·lic a Ucraïna i l’aturada del transport «han truncat els plans de les empreses per a un 2022 que havia de ser de recuperació i il·lusió». Tot i així, ha remarcat el bon moment del peix, que és la proteïna animal més venuda del món, amb 155.800 milions d’euros generats el 2021. En aquesta línia, ha considerat que el sector ha d’escoltar un consumidor «que aprecia l’aqüicultura, però que també vol conèixer l’origen dels productes i la manera en què han sigut capturats, i per això tenim un repte a impulsar la comunicació i la transparència».