Diàleg social. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha consensuat amb UGT, CCOO i les patronals Foment i Pimec un acord per reactivar la zona, el territori més industrial, amb el 5% del producte interior brut (PIB) i el 52% de l’ocupació, i més poblat (43% del total) de Catalunya, i que constata, al seu torn, la necessitat d’atreure inversions i «marca el camí cap a la transició tecnològica de la indústria».

Mentre el pacte nacional per la indústria, promogut des de la Generalitat continua encallat, sorgeixen iniciatives de diàleg social en altres àmbits destinades a impulsar el creixement. El pas fet per l’AMB es concreta en la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, creada el 2019, les conclusions de la qual ha presentat Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’AMB.

El document consensuat, aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB, en la seva reunió de dimarts, inclou 420 actuacions que s’han remès també a la Generalitat perquè les inclogui en el pacte nacional per a la indústria. La majoria són iniciatives d’àmbit transversal i van de l’acceleració de la transició tecnològica o la concentració d’esforços en innovació empresarial i R+D+i o l’impuls de l’economia verda i circular.

Un altre dels aspectes és el foment del comerç de proximitat i la descentralització del model turístic cap al conjunt de l’àrea metropolitana. D’altra banda, hi ha l’aposta per la formació professional (FP) dual i les competències digitals transversals.

Modernització de polígons industrials

El document defensa modernitzar els polígons industrials perquè es diversifiquin els seus usos i hi hagi més flexibilitat i polivalència. Al seu torn, com a pilar per poder aplicar les mesures, s’advoca per «la col·laboració interadministrativa», consensuada amb els diferents organismes socials i econòmics.

En aquest sentit, l’AMB, que manca de competències en energia, participa en el foment de la creació de comunitats energètiques en polígons industrials i d’activitat econòmica, però que pateixen dificultats administratives. Un altre dels elements que destaquen els diferents agents socials és la necessitat de facilitar l’accés i la mobilitat als polígons industrials i d’activitat econòmica.

La representant de CCOO, Aurora Huerga, ha destacat el valor del diàleg i l’aposta «clara» per la indústria i ha criticat que no s’hagi posat en marxa encara el pacte nacional per a la indústria al no incorporar mesures que, segons el parer de la seva organització, són necessàries.

Rosa Fiol, de Foment, ha defensat també el paper de la indústria i, per tant, ecosistemes i polígons amb els serveis adequats i facilitats de mobilitat.

Joan Pera, de Pimec, ha destacat el valor de posar en comú entre els diferents agents socials les necessitats per reactivar l’economia. Ha remarcat el procés de reconversió del sector, que requerirà mesures com el reciclatge amb més digitalització dels qui vulguin continuar i facilitar la jubilació per als qui ho desitgin.

Omar Minguillón, d’UGT, també ha remarcat la feina conjunta feta pels agents socials i ha criticat el Govern central i la Generalitat per no implementar mesures per sostenir la indústria, així com la lentitud de l’aplicació dels fons europeus Next Generation, que contrasta amb la de Portugal.

En el mandat passat en l’AMB ja es va posar en marxa una taula similar per al període 2015-2019. El pla d’actuació metropolità del mandat actual (2019-2023) ja preveia renovar la fórmula, que s’ha retardat per l’esclat de la pandèmia.