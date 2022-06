S’entreveu una mica de llum al fosc túnel pel qual passa la indústria de l’automòbil a Espanya. Al maig, segons l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), es van vendre al país 84.977 unitats, un 10,9% menys respecte al mateix mes de l’any passat. Aquesta caiguda, no obstant, té matisos, ja que el canal de particulars i el d’empreses van pujar un 4,3% i un 3,3%, respectivament, tot i que no van poder compensar la caiguda del 41,4% de les empreses llogateres.

Des que va començar l’any, el mercat espanyol suma 318.487 unitats matriculades, un 11,5% menys en comparació amb els cinc primers mesos del 2021. «Tot i que el mercat es redueix, les vetes a particulars i a empreses creixen. Aquesta millora col·loca el mes de maig en el millor registre de l’any i reflecteix un interès creixent pels compradors malgrat el context econòmic i internacional», diu Aránzazu Mur, directora d’economia i logística d’Anfac, que insta, no obstant, a la prudència. «Caldrà esperar l’evolució per determinar si és una situació puntual o un primer senyal de recuperació de la demanda», afegeix.

Les matriculacions de vehicles comercials lleugers es van desplomar un 32,7% fins a les 10.914 unitats, de manera que el 2022 sumen només 46.369 unitats, un 36,1% menys. Quant als vehicles industrials, autobusos, autocars i microbusos, amb 1.930 unitats, les vendes van caure un 1,7%, tot i que des que va començar l’any milloren un 5,1%, fins a les 10.419 unitats.

Més gasolina, menys alternatius

Al maig va continuar la tendència a l’alça dels cotxes de gasolina, que van acumular un 45,1% del mercat, un 1,5% més que a l’abril, percentatge procedent dels vehicles dièsel, que cauen un 1%, fins al 16,6% del mercat, i els cotxes alternatius (híbrids, elèctrics i de gas), que perden el 0,5% restant, fins al 38,3% del mercat. Des de principis d’any, els vehicles de gasolina concentren el 42,7% de les vendes, els alternatius acumulen el 39,8% de les matriculacions, i el dièsel, només el 17,5%.

Aquest pes més gran dels vehicles de gasolina en el mercat es tradueix en una pujada de les emissions mitjanes dels cotxes nous, que assoleixen els 12, un 2,9% menys que el maig del 2021, però un 0,2% més que el mes d’abril passat.

Seat recupera el tron

No està sent un gran any per a Seat, acostumada a ser en el primer lloc de les llistes de vendes a Espanya. No obstant, al maig va recuperar el tron gràcies a l’Arona i a l’Ibiza. El petit SUV va sumar 4.113 matriculacions el mes passat i va ser el cotxe més venut al maig, i es posiciona com el cotxe més demandat de l’any amb 9.812 unitats, i l’Ibiza va aportar 1.846 unitats més i va ser el novè més venut al maig. El mes passat van tancar el podi el Hyundai Tucson (2.891) i el Peugeot 2008 (2.582).

En total, Seat va vendre 8.118 unitats al maig i es va situar també com el fabricant més venut. La firma de Martorell acumula 25.265 vendes aquest any i ha assolit la segona posició de la llista de més venuts, només per darrere de Toyota, segona el mes passat amb 8.051 unitats i primera de l’any amb 28.885. Hyundai va tancar el podi al maig amb 7.207 unitats i Kia tanca el del 2021 amb 24.730 unitats.