La Mobile Week Catalunya 2022, una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i celebrada entre el 25 d’abril i el 28 de maig, ha tancat la quarta edició amb una assistència de més de 7.500 persones. 16 municipis, entre els quals Manresa, Igualada, Olesa i la Seu, i territoris d’arreu de Catalunya han organitzat accions per lluitar contra les bretxes digitals.

La programació de la Mobile Week Catalunya ha inclòs més de 300 activitats, 500 ponents, 200 entitats implicades i 450 hores d’aprenentatge adreçades a tots els públics, però sobretot dirigida a persones en situació de més vulnerabilitat davant els impactes de la digitalització.

L’objectiu de la iniciativa és implicar la ciutadania en el debat i reflexió sobre l’impacte de la transformació digital en la societat, i fer-la partícip d’accions concretes que contribueixen a reduir les bretxes digitals

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, considera que «les xifres d’activitats, de ponents, d’entitats implicades i, sobretot, de participació de la ciutadania a la Mobile Week Catalunya d’aquest any, les més altes des que vam impulsar la iniciativa ara fa quatre anys, la refermen com a eina de vertebració per lluitar contra les bretxes digitals i territorials i el despoblament, apoderar la ciutadania, i en definitiva, per avançar cap a una Catalunya digital amb oportunitats per a tothom».