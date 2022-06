Direcció i comitè d’empresa han arribat a un acord a Stradivarius Logística de Sallent, que aporta millores salarials als treballadors i treballadores ja que «garanteix el seu poder adquisitiu i suposa una millora substancial de les seves condicions laborals», segons va explicar ahir CCOO d’Indústria de Catalunya en un comunicat. El sindicat valora «molt positivament» l’acord ja que «dona resposta a unes reivindicacions que fa temps que estaven sobre la taula», segons el sindicat majoritari a la planta.

L’acord fixa increments en consonància amb l’IPC actual i una clàusula de revisió salarial per garantir que les persones que treballen a l’empresa no perdin poder adquisitiu. Els increments acordats són d’un 8 % per a l’any 2022, un 4 % per a l’any 2023 i un 3,75 % per a l’any 2024, i s’estableix una clàusula de revisió al final de la vigència del pacte, de manera que si la suma dels IPC dels 3 anys fos superior a la suma dels increments pactats, s’abonarà la diferència, explica CCOO. A més, s’acorda que a partir d’aquest any s’abonarà una paga anual en funció de l’antiguitat a l’empresa: 300 euros per a les persones que tinguin entre 5 i 9 anys d’antiguitat, 600 per a les que tinguin entre 10 i 14 anys, 800 per a les que tinguin entre 15 i 19 anys i 1.000 per a les que tinguin més de 20 anys d’antiguitat. També hi ha una millora dels plusos de nocturnitat i de treball en festius, entre d’altres.