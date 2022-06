La Cambra de Comerç de Manresa començarà el 13 de juny un nou curs de formació gratuït adreçat a joves menors de 30 anys que vulguin accedir a un lloc de treball. L’àmbit del curs és el de les activitats auxiliars de comerç i magatzems i permet obtenir, també de manera gratuïta, el carnet de manipulador d’aliments i el de conducció de carretó elevador/retràctil i transpaleta. La formació s’acabarà el 19 de juliol.

El curs forma part del programa PICE a través del qual la Cambra ofereix formació orientada a lluitar contra l’atur juvenil, en àmbits amb una alta demanda de professionals per part de les empreses del territori. A més dels continguts propis relacionats amb la logística, els magatzems i el comerç, es treballen també les habilitats i competències necessàries per buscar feina i per desenvolupar-se en un lloc de treball.

El curs té una durada total de 125 hores i es farà de dilluns a divendres de 9 del matí a les 2 del migdia a la seu de la Cambra a l’edifici de Can Jorba de la capital del Bages.

La Cambra recorda que més de 500 joves s’han format els darrers anys dins del programa PICE i aproximadament un 40% han trobat feina.