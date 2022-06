Catalunya va recuperar pràcticament el 70% dels turistes internacionals a l’abril i en va rebre fins a 1.157.526, un 30,75% menys que el mateix mes del 2019, any anterior a la pandèmia, segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur). Si es compara amb l’abril del 2021, la visita dels turistes internacionals es va disparar un 1.137,5%, ja que aleshores Catalunya només en va rebre 93.535. Amb tot, va ser el territori que va acollir més visitants, amb un 19% del total, seguit de les Illes Canàries (18,2%) i les Illes Balears (17,5%).

Pel que fa la despesa, es va elevar fins al 1.147 MEUR, un 1.191% més que fa un any però encara un 30,2% per sota el 2019. La despesa mitjana es va situar en els 991 euros, un 4,3% anual més i 194 euros per persona i dia, un 6% més que al 2021.